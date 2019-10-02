Снижение price caps может привести к коллапсу энергорынка, — эксперт

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Если снизить ценовые ограничения на рынке электроэнергии (price caps), ТЭС могут уйти из внутрисуточного рынка, что спровоцирует дефицит в энергосистеме. Об этом заявил экономический эксперт Борис Кушнирук.

Эксперт отметил, что в Украине сегодня есть проблема с углем: «Собственного угля не хватает, четверть необходимого объема мы импортируем из США, Колумбии, ЮАР. И цена импорта оказывается дороже, чем по формуле «Роттердам +».

Кушнирук подчеркнул, что снижение price caps приведет к тому, что производство электроэнергии из угля станет нерентабельным и ТЭС могут уйти из внутрисуточного рынка.

«Если у теплоэлектростанций будут снижены нынешние ограничения по цене, то они начнут действовать или в убыток, или могут сказать: сорри, мы идем с рынка. То есть мы готовы продавать электроэнергию на сутки вперед или по прямым контрактам, но мы просто идем по рынку внутрисуточному, потому что вы установили нам ограничения, которые делают невыгодным производство этой электроэнергии», — пояснил Кушнирук.

Эксперт считает, что такая ситуация может спровоцировать серьезные проблемы на энергорынке и вызвать дефицит электроэнергии и дестабилизацию энергосистемы Украины.

«Это может просто привести к более существенным проблемам для самого энергорынка, так как могут возникать значительные дисбалансы, которые могут приводить к дестабилизации рынка, когда будут просто отключаться целые территории», — сказал Кушнирук.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, (НКРЭКУ) не поддержала снижение лимитов максимальных цен на рынке электроэнергии «на сутки вперед» и внутрисуточном рынке (price caps).



Ранее член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что намерения снизить предельные цены (price caps) на рынке электроэнергии существенно усложнят возможность закупки угля и могут спровоцировать кризис в энергетике.

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