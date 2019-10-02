- 15:03 Проезд иностранцев по дорогам Украины хотят сделать платным
- 14:48 Бюджет-2020 разрабатывают с учетом ассигнований на реинтеграцию Донбасса
- 14:39 Таинственная миссия: Том Круз пообедал в одесском ресторане и полетел во Львов
- 14:35 «Мне насрать на вас»: Михаил Боярский попал в скандал из-за парковки
- 14:30 В цвете морской волны: Кейт Миддлтон прибыла вместе с мужем на встречу с принцем Ага-Ханом
- 14:19 В России умер знаменитый актер
- 14:18 Под Николаевом жертвами банды мошенников стали 19 фермеров
- 14:12 Анджелина Джоли объяснила, почему надела ставшее культовым платье на церемонию «Оскар» в 2012 году
- 14:09 Россия выдвинула новое требование по саммиту "Нормандской четверки": что Кремль хочет на этот раз
- 14:01 Центр Киева затопило кипятком: что произошло
- 13:48 Эксперт назвал единственно правильным решением снижение цены на газ для Луганской ТЭС, чтобы избежать коллапса
- 13:37 Зеленский отказался выступать с трибуны Рады по поводу "формулы Штайнмайера"
В России умер знаменитый актер
Советский и российский актер театра и кино, режиссер Игорь Пушкарев умер на 82-м году жизни.
Как отмечается в сообщении на сайте Союза кинематографистов России, Пушкарев скончался 30 сентября 2019 года.
Известным Пушкарев стал после съемок в фильме «А если это любовь?» Юлия Райзмана.
Он также снимался в картинах «Своя голова на плечах», «Третий тайм», «Живые и мертвые», «Удивительные приключения Дениса Кораблева» и многих других.
В «Удивительных приключения Дениса Кораблева» Пушкарев сыграл отца Мишки, а также был режиссером этой картины.
Всего Пушкарев сыграл более 70 ролей в кино. Кстати, он был первым исполнителем роли Юрия Гагарина в фильме «Самые первые» режиссера Анатолия Граника.
Напомним, что 28 сентября умер народный артист СССР Марк Захаров.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.