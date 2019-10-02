В России умер знаменитый актер

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Советский и российский актер театра и кино, режиссер Игорь Пушкарев умер на 82-м году жизни.

Как отмечается в сообщении на сайте Союза кинематографистов России, Пушкарев скончался 30 сентября 2019 года.

Известным Пушкарев стал после съемок в фильме «А если это любовь?» Юлия Райзмана.

Он также снимался в картинах «Своя голова на плечах», «Третий тайм», «Живые и мертвые», «Удивительные приключения Дениса Кораблева» и многих других.

В «Удивительных приключения Дениса Кораблева» Пушкарев сыграл отца Мишки, а также был режиссером этой картины.

Всего Пушкарев сыграл более 70 ролей в кино. Кстати, он был первым исполнителем роли Юрия Гагарина в фильме «Самые первые» режиссера Анатолия Граника.

Напомним, что 28 сентября умер народный артист СССР Марк Захаров.

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