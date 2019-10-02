24.85 / 25.45 26.95 / 27.75
Киев: +19
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

В России умер знаменитый актер

14:19 2 октября 2019 779
Игорь Пушкарев
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Советский и российский актер театра и кино, режиссер Игорь Пушкарев умер на 82-м году жизни.

Как отмечается в сообщении на сайте Союза кинематографистов России, Пушкарев скончался 30 сентября 2019 года.

Известным Пушкарев стал после съемок в фильме «А если это любовь?» Юлия Райзмана.

Пушкарев

Он также снимался в картинах «Своя голова на плечах», «Третий тайм», «Живые и мертвые», «Удивительные приключения Дениса Кораблева» и многих других.

В «Удивительных приключения Дениса Кораблева» Пушкарев сыграл отца Мишки, а также был режиссером этой картины.

Пушкарев

Всего Пушкарев сыграл более 70 ролей в кино. Кстати, он был первым исполнителем роли Юрия Гагарина в фильме «Самые первые» режиссера Анатолия Граника.

Пушкарев

Напомним, что 28 сентября умер народный артист СССР Марк Захаров.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер