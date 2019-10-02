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«Мне насрать на вас»: Михаил Боярский попал в скандал из-за парковки
Известный российский актер Михаил Боярский оскандалился из-за парковки в неположенном месте. Он оставил свой черный Mercedes в центре Санкт-Петербурга на полосе встречного движения, нарушив правила. Знаменитого Д'Артаньяна узнали очевидцы и выложили фото в сеть.
«Стою на светофоре, а с Большой Конюшенной выезжает „Мерс“ и как будто бы хочет развернуться по кратчайшей траектории, чтобы уехать опять на Большую Конюшенную, но вместо этого паркуется прямо на встречке. И выходит из него некто очень похожий на кого-то, кого я привык видеть в шляпе», — написал очевидец.
Боярский оставил автомобиль и ушел по своим делам. Это возмутило многих его поклонников.
«Куда смотрят гвардейцы кардинала?», «Д'Артаньян уже не тот»., — остроумно возмущаются они в сети.
Журналистам удалось дозвониться актеру. Но в ответ услышали «тысячу чертей». Боярский ответил в грубой форме: «А что вы меня допрашиваете? Вы что, мой папа, мама? Кто вы мне? Да мне насрать на вас».
Кстати, Боярский не первый раз нарушает правила. Конкретно этим случаем после огласки в СМИ уже занимается ГИБДД. Если подлинность снимка будет доказана, актера ждет административный протокол и штраф.
Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали о том, что полицейские остановили российскую актрису Наталью Бочкареву. Поведения звезды стражам порядка показалось неадекватным, у нее в белье обнаружили кокаин.
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