24.85 / 25.45 26.95 / 27.75
Киев: +19
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

«Мне насрать на вас»: Михаил Боярский попал в скандал из-за парковки

14:35 2 октября 2019 256
Михаил Боярский
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Известный российский актер Михаил Боярский оскандалился из-за парковки в неположенном месте. Он оставил свой черный Mercedes в центре Санкт-Петербурга на полосе встречного движения, нарушив правила. Знаменитого Д'Артаньяна узнали очевидцы и выложили фото в сеть.

«Стою на светофоре, а с Большой Конюшенной выезжает „Мерс“ и как будто бы хочет развернуться по кратчайшей траектории, чтобы уехать опять на Большую Конюшенную, но вместо этого паркуется прямо на встречке. И выходит из него некто очень похожий на кого-то, кого я привык видеть в шляпе», — написал очевидец.

Боярский оставил автомобиль и ушел по своим делам. Это возмутило многих его поклонников.

«Куда смотрят гвардейцы кардинала?», «Д'Артаньян уже не тот»., — остроумно возмущаются они в сети.

Журналистам удалось дозвониться актеру. Но в ответ услышали «тысячу чертей». Боярский ответил в грубой форме: «А что вы меня допрашиваете? Вы что, мой папа, мама? Кто вы мне? Да мне насрать на вас».

Кстати, Боярский не первый раз нарушает правила. Конкретно этим случаем после огласки в СМИ уже занимается ГИБДД. Если подлинность снимка будет доказана, актера ждет административный протокол и штраф.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали о том, что полицейские остановили российскую актрису Наталью Бочкареву. Поведения звезды стражам порядка показалось неадекватным, у нее в белье обнаружили кокаин.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер