У известной российской актрисы обнаружили в трусах... кокаин, — СМИ

Шоу-бизнес

В Москве в ночь на 28 сентября инспекторы ГИБДД задержали актрису Наталью Бочкареву (исполнительница главной роли в ситкоме «Счастливы вместе»), которая находилась в состоянии наркотического опьянения.

Как сообщил Telegram-ресурс Baza, актрису якобы остановили на улице Стромынка около 1:00 для проверки документов, однако Наталья вела себя очень странно. На вопрос о том, употребляла ли она алкоголь или наркотики, женщина ответила утвердительно, более того, сразу достала припрятанное — пакетик с кокаином.

Сама Бочкарева гневно опровергла сообщение о своем задержании. По ее словам, ночью она находилась дома с детьми.

«Скажу честно, узнала из телефонного звонка, что появилась в интернете такая информация. Это вранье, лукавство. Это кто-то пытается раздуть скандал и, наверное, сделать хайп. Я пока не понимаю, кому это нужно, но хочу узнать, разобраться. Эти люди должны нести ответственность за такие слова», — сказала Бочкарева ресурсу «360».

В полиции, тем не менее, настаивают на собственной версии событий. На данный момент МВД России подтвердило задержание актрисы с кокаином.

Напомним, «ФАКТЫ» публиковали интервью с актрисой, в котором она признавалась в любви к украинскому салу. Его она покупает во время каждой поездки в нашу страну.

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