- 15:07 Дело о пожаре в «Виктории»: руководство детского лагеря заключило мировое соглашение со спасателями
- 15:03 Проезд иностранцев по дорогам Украины хотят сделать платным
- 14:48 Бюджет-2020 разрабатывают с учетом ассигнований на реинтеграцию Донбасса
- 14:39 Таинственная миссия: Том Круз пообедал в одесском ресторане и полетел во Львов
- 14:35 «Мне насрать на вас»: Михаил Боярский попал в скандал из-за парковки
- 14:30 В цвете морской волны: Кейт Миддлтон прибыла вместе с мужем на встречу с принцем Ага-Ханом
- 14:19 В России умер знаменитый актер
- 14:18 Под Николаевом жертвами банды мошенников стали 19 фермеров
- 14:12 Анджелина Джоли объяснила, почему надела ставшее культовым платье на церемонию «Оскар» в 2012 году
- 14:09 Россия выдвинула новое требование по саммиту "Нормандской четверки": что Кремль хочет на этот раз
- 14:01 Центр Киева затопило кипятком: что произошло
- 13:48 Эксперт назвал единственно правильным решением снижение цены на газ для Луганской ТЭС, чтобы избежать коллапса
Таинственная миссия: Том Круз пообедал в одесском ресторане и полетел во Львов (фото)
Всемирно известный актер Том Круз, который утром на личном самолете прилетел в Одессу, позавтракал в одном из фешенебельных ресторанов в центре города. Одесская еда вроде бы пришлась по вкусу голливудской звезде, и он в добром расположении духа сфотографировался в ресторане.
Затем прогулялся по городу, ознакомился с архитектурно-историческими достопримечательностями и… направился обратно, в аэропорт. Оттуда его самолет взял курс на Львов.
Цель визита Круза в Одессу так и осталась тайной. Во всяком случае никакой информации на эту тему нет. Однако все тайное становится явным, тем более если это касается звезд Голливуда.
Как стало известно «ФАКТАМ», в 13:45 самолет Gulfstream IV приземлился во львовском аэропорту.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Тома Круза пригласил в Украину президент Владимир Зеленский. Отмечалось, что актер задумал новый проект и подыскивает локации для его реализации. Не исключено, что именно для этого он и посетил Одессу.
«ФАКТЫ» рассказывали также, что 30 сентября известный голливудский актер был замечен в киевском метро. Надо сказать, что приезд Круза в Киев вызвал небывалый ажиотаж в соцсетях.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.