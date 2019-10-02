Шоу-бизнес

Таинственная миссия: Том Круз пообедал в одесском ресторане и полетел во Львов (фото)

Всемирно известный актер Том Круз, который утром на личном самолете прилетел в Одессу, позавтракал в одном из фешенебельных ресторанов в центре города. Одесская еда вроде бы пришлась по вкусу голливудской звезде, и он в добром расположении духа сфотографировался в ресторане.

Затем прогулялся по городу, ознакомился с архитектурно-историческими достопримечательностями и… направился обратно, в аэропорт. Оттуда его самолет взял курс на Львов.

Цель визита Круза в Одессу так и осталась тайной. Во всяком случае никакой информации на эту тему нет. Однако все тайное становится явным, тем более если это касается звезд Голливуда.

Как стало известно «ФАКТАМ», в 13:45 самолет Gulfstream IV приземлился во львовском аэропорту.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Тома Круза пригласил в Украину президент Владимир Зеленский. Отмечалось, что актер задумал новый проект и подыскивает локации для его реализации. Не исключено, что именно для этого он и посетил Одессу.

«ФАКТЫ» рассказывали также, что 30 сентября известный голливудский актер был замечен в киевском метро. Надо сказать, что приезд Круза в Киев вызвал небывалый ажиотаж в соцсетях.



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