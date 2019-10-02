В Швейцарии пустили с молотка коллекцию авто класса «люкс» сына африканского диктатора (фото)

Мир

В воскресенье, 29 сентября, в Женеве состоялся необычный аукцион. С молотка ушла коллекция автомобилей класса «люкс», принадлежавшая сыну президента Экваториальной Гвинеи Теодора Обианга Нгемы. Теодор Нгема занимает пост вице-президента. Его отец правит страной уже 40 лет. Напомним, в начале сентября умер Роберт Мугабе, правивший Зимбабве почти 40 лет.

В 2016 году швейцарская прокуратура возбудила в отношении Нгемы-младшего дело по обвинению в отмывании денег и растрате казенных средств. Он предложил выплатить компенсацию и покрыть процессуальные издержки, которые к началу нынешнего года составили полтора миллиона долларов. Законодательство Швейцарии разрешает подобные сделки с махинаторами. Деньги направляются при этом на реализацию социальных программ в странах, где они были украдены.

В результате в феврале прокуратура объявила, что прекращает расследование. Нгема же согласился продать 25 своих автомобилей, которые находились в Швейцарии. Именно эти машины и стали лотами на аукционе Bonhams. Общая стоимость авто, по оценке специалистов, составляла 18,7 миллиона долларов. Их раскупили за считанные минуты. Выручка от торгов составила 27,8 миллиона долларов.

Самым дорогим лотом оказался редкий белый Lamborghini Veneno Roadster 2014 года выпуска. Его купили за 8,3 миллиона долларов. Кроме этого авто были проданы семь Ferrari, три Lamborghini, пять Bentley, а также McLaren и Maserati.





Напомним, знаменитый актер Арнольд Шварценеггер подарил 16-летней экоактивистке электромобиль Tesla Model 3 из личного автопарка.

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