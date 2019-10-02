- 18:05 Мама похвалила: Регина Тодоренко похвасталась очередной наградой в России
- 17:49 На Житомирский бронетанковый завод нагрянули с обысками: что произошло
- 17:44 «Барселона» – «Интер»: где смотреть онлайн видео матчей Лиги чемпионов
- 17:37 Трагедия на трассе Киев — Харьков: машина сбила патрульную
- 17:31 Легкий рецепт яблочной и сливовой пастилы: просто и вкусно
- 17:25 Появилось видео ликвидации грузинского рецидивиста под Киевом
- 17:17 Ксения Мишина показала семилетнего сына
- 17:14 Высадка российского спецназа в Норвегии: выяснились новые детали
- 17:11 День ангела Олега: красивые поздравления и яркие открытки
- 17:08 Пообещали впустить: выступающий в Крыму рэпер собрался с концертами в Украину
- 17:05 Из-за бизнес-интересов Коломойского Украина может потерять энергетическую независимость, — эксперт
- 16:57 В Одессе освобожденным из российского плена морякам дали квартиры
Из-за бизнес-интересов Коломойского Украина может потерять энергетическую независимость, — эксперт
Председатель парламентского Комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус, подыгрывая бизнес-интересам Игоря Коломойского, способствует потере Украиной энергетической независимости. Об этом написал народный депутат Украины, член Комитета ВР по вопросам энергетики Михаил Бондарь на своей странице в Facebook.
Депутат сообщил, что 1 октября компания, связанная с Коломойским, осуществила импорт электроэнергии из России. По его мнению, это первый шаг к потере Украиной энергонезависимости.
Состоялся он благодаря поправке, которую инициировал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус к соответствующему законопроекту.
1 октября компания «Юнайтед Энерджи», которую связывают с Коломойским, начала импорт электроэнергии из России.
«Господин Андрей, когда инициировал свою поправку, утверждал: импорт электроэнергии будет осуществляться только из Беларуси. Мол, норма относительно обязанности продавать электроэнергию на нашем рынке из стран, не входящих в Европейское энергосообщество, дискриминирует страны, не входящие в него, целесообразно импортировать из Беларуси, чтобы Коломойский имел меньшую цену. А оказалось, что в реальности электроэнергия закупается у страны-агрессора», — написал Бондарь.
По мнению эксперта, для бизнесмена главное — получать дешевую электроэнергию для своих ферросплавных заводов, ведь в себестоимости ферросплавов затраты на нее составляют 50%, и ему безразлично, что эта электроэнергия из России, которая ведет против нас войну.
Бондарь считает, что импорт электроэнергии из страны-агрессора грозит Украине потерей не только энергетической независимости, но и суверенитета.
«Похоже, взят курс на возвращение к „русскому миру“. Начали с энергетики. Только крайне наивные люди могут считать, что Россия в очередной раз не использует „энергетическое оружие“ в политическом смысле. К сожалению, председатель парламентского комитета по энергетике Андрей Герус, подыгрывая бизнес-интересам Коломойского, способствует потере Украиной энергетической независимости. На очереди — потеря суверенитета…» — написал Бондарь.
Напомним, 1 октября была осуществлена первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта. Поставка проведена ровным графиком мощностью 100 МВт.
Об этом свидетельствуют данные на сайте «Укрэнерго». По сведениям источника на рынке, импорт осуществлен компанией «Юнайтед Энерджи». Ее связывают с Игорем Коломойским. Эта компания была крупнейшим поставщиком газа «Укрнафты» на «Днепроазот», входящий в группу Коломойского, а также газ другого добытчика «Укрнефтебурение» на государственных тендерах. Кроме того, ее основатель Андрей Короткевич-Лещенко также является партнером в газовой компании ООО «Укр-Альянс Групп», которая участвует в торгах на поставку газа в ProZorrо, также используя справки, выданные «Укрнефтебурение».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!