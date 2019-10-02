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Пообещали впустить: выступающий в Крыму рэпер собрался с концертами в Украину (видео)
Российский рэпер Гуф (Алексей Долматов), который ранее объяснил, что выступает в оккупированном Россией Крыму за деньги, собирается с концертами в Украину.
Об этом он рассказал в передаче «Осторожно, Собчак!»
По его словам, запретили ему въезд в Украину не из-за Крыма, а из-за денег.
Гуф заявил, что его концерты ранее организовывал один человек, а потом артист отказался с ним сотрудничать и оказался в черном списке.
Гуф не исключает, что будет снова сотрудничать с этим организатором. «Он пытается обратно влезть в мое доверие, говорит, что сейчас откроют», — признался артист.
«Поэтому пока, Антон Тараненко, мы не будем называть фамилию», — вспомнил Гуф экс-начальника управления туризма КГГА.
Напомним, ранее сербский актер Милош Бикович пожаловался, что ему запретили въезд в Украину после съемок в оккупированном Крыму.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!