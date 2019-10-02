Шоу-бизнес

Пообещали впустить: выступающий в Крыму рэпер собрался с концертами в Украину (видео)

Российский рэпер Гуф (Алексей Долматов), который ранее объяснил, что выступает в оккупированном Россией Крыму за деньги, собирается с концертами в Украину.

Об этом он рассказал в передаче «Осторожно, Собчак!»

По его словам, запретили ему въезд в Украину не из-за Крыма, а из-за денег.

Гуф заявил, что его концерты ранее организовывал один человек, а потом артист отказался с ним сотрудничать и оказался в черном списке.

Гуф не исключает, что будет снова сотрудничать с этим организатором. «Он пытается обратно влезть в мое доверие, говорит, что сейчас откроют», — признался артист.

«Поэтому пока, Антон Тараненко, мы не будем называть фамилию», — вспомнил Гуф экс-начальника управления туризма КГГА.

Напомним, ранее сербский актер Милош Бикович пожаловался, что ему запретили въезд в Украину после съемок в оккупированном Крыму.

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