Мир

Сербского актера не пустили в Украину, он обиделся

Сербский актер Милош Бикович пожаловался, что ему запретили въезд в Украину после съемок в оккупированном Крыму.

«Мне запрещено въезжать в Украину», — написал он на своей странице в сети Twitter.

По словам Биковича, его признали угрозой национальной безопасности Украины. Актер пошутил, что, хотя иногда плохо играет, но «безопасности не угрожает».

Сам Бикович не понимает, почему ему запретили въезд, но считает это неправильным.

Отметим, что Биковича нет в списках тех, кто угрожает нацбезопасности Украины. Но он находится в «чистилище» «Миротворца» после съемок в фильме «Балканский рубеж» режиссера Андрея Волгина в 2017 — 2018 гг. Фильм получил субсидию от Минкульта РФ, а снимался в Крыму.

Также не сообщалось о том, чтобы Бикович старался приехать в Украину, а его развернули. Похоже, сербский актер решил попиариться и заслужить любовь российских зрителей, которые ему пишут, что он — герой.

Кстати, не так давно Бикович получил медаль Пушкина. А награждал его лично президент РФ Владимир Путин.

Напомним, что любит выступать и работать в оккупированном Крыму и земляк Биковича — сербский кинорежиссер и музыкант Эмир Кустурица.



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