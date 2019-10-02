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Платят деньги: рэпер Гуф объяснил, почему выступает в Крыму (видео)
Российский рэпер Гуф (Алексей Долматов), который ранее оскандалился, выпустив клип «Москва» с Тимати, объяснил, почему выступает в оккупированном Россией Крыму.
Своими мыслями рэпер поделился в передаче «Осторожно, Собчак!»
«Потому что платят деньги», — рассказал он об этих выступлениях. Когда же Ксения Собчак спросила, все равно ли ему, кто платит, артист ответил утвердительно.
«А если бы Гитлер?» — попыталась уточнить журналистка. «Гитлера же нет сейчас. Если бы он заплатил, я бы выступил», — ответил Гуф.
На замечание Собчак, что Oxxxymiron не стал бы выступать на фестивале «Таврида-АРТ» в Крыму, Гуф удивился. «Ну, молодец», — отметил он.
Напомним, что на фестиваль «Таврида-АРТ» в этом году приехали также Леонид Агутин, Сергей Лазарев и Никита Михалков со сломанной ногой.
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