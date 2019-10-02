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На Житомирский бронетанковый завод нагрянули с обысками: что произошло
В среду, 2 октября, сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) совместно с Военной прокуратурой Центрального региона пришли с обысками на территорию госпредприятия «Житомирский бронетанковый завод».
«Проводятся обыски на основании постановления следственного судьи в рамках уголовного производства. Работают ГБР, полиция, под руководством Военной прокуратуры Центрального региона Украины», — сообщили в военной прокуратуре.
Напомним, на «Житомирском бронетанковом заводе», который входит в структуру «Укроборонпрома», СБУ и военная прокуратура проводили обыски в июне 2018 года. Расследование касалось растраты имущества.
Как сообщали «ФАКТЫ», в рамках двух уголовных производств о злоупотреблениях в концерне «Укроборонпром», заведенных после журналистского расследования, НАБУ провело порядка 20 обысков у фигурантов производства.
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