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Происшествия

На Житомирский бронетанковый завод нагрянули с обысками: что произошло

17:49 2 октября 2019 30
Житомирский бронетанковый завод
Инф. «ФАКТОВ»

В среду, 2 октября, сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) совместно с Военной прокуратурой Центрального региона пришли с обысками на территорию госпредприятия «Житомирский бронетанковый завод».

«Проводятся обыски на основании постановления следственного судьи в рамках уголовного производства. Работают ГБР, полиция, под руководством Военной прокуратуры Центрального региона Украины», — сообщили в военной прокуратуре.

Напомним, на «Житомирском бронетанковом заводе», который входит в структуру «Укроборонпрома», СБУ и военная прокуратура проводили обыски в июне 2018 года. Расследование касалось растраты имущества.

Как сообщали «ФАКТЫ», в рамках двух уголовных производств о злоупотреблениях в концерне «Укроборонпром», заведенных после журналистского расследования, НАБУ провело порядка 20 обысков у фигурантов производства.

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