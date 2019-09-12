- 14:34 Встреча Зеленского с Трампом: названа возможная дата
- 14:26 Якубович оказался в инвалидном кресле
- 14:20 ГБР проводит обыски в "Укроборонпроме": первые детали
- 14:16 Пропагандисты «ДНР» насмешили сеть заявлением о подготовке взрыва на железной дороге в Донецке
- 14:02 Экономная Кейт Миддлтон вышла в свет в сережках стоимостью два доллара и в туфлях за 16 долларов
- 13:57 Ездил без прав и с оружием: под Киевом водитель устроил экстремальные гонки с полицией
- 13:53 Коломойский банкротит «Центрэнерго», чтобы не допустить приватизации компании, — СМИ
- 13:41 Фьюри – Валлин: видео «веселой» дуэли взглядов непобедимых боксеров
- 13:31 Боевики "ЛНР" передали Украине более полусотни заключенных
- 13:28 Изнасилование школьницы в Харькове: в сети появилось видео с места происшествия
- 13:11 Виталий Кличко готовится распустить Киевсовет
- 13:11 Никогда не было рака: Евгения Власова сделала сенсационное заявление
ГБР проводит обыски в "Укроборонпроме": первые детали
Государственное бюро расследований (ГБР) проводит обыски в скандально известном концерне «Укроборонпром» и на предприятиях-экспортерах, входящих в его состав. Об этом написал директор ГБР Роман Труба в своем Telegram-канале.
Все следственные действия, которые там происходят, санкционированы.
Обыски проводятся в рамках досудебного расследования уголовного производства по факту злоупотребления служебным положением должностных лиц правления Национального банка Украины в 2016 году.
«Следователи спокойно и беспрепятственно делают свою работу — изымают документы и другие вещи, которые будут иметь доказательственное значение. Никакого давления со стороны ГБР, никаких препятствий со стороны „Укроборонпрома“ пока нет», — отметил Труба.
Бывший народный депутат Мустафа Найем в своем Телеграм-канале сообщил, что правоохранителей допустили во все нужные им помещения, а также предоставили доступ ко всей документации.
«Информация и документы на запросы следователей предоставляться в полном объеме, в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Украины. Для понимания, с 2014 года в Единый реестр досудебных расследований были внесены 554 уголовных производства о нарушениях на предприятиях государственного концерна «Укроборонпром», — отметил Найем.
Напомним, ранее в рамках двух уголовных производств о злоупотреблениях в концерне «Укроборонпром», заведенных после журналистского расследования, НАБУ провело порядка 20 обысков у фигурантов производства.
«ФАКТЫ» сообщали, что ГБР открыло уголовное производство в отношении служебных лиц ГПУ, СБУ, Государственной фискальной службы и НАБУ. Предметом является предполагаемое получение ими неправомерной выгоды за непривлечение к ответственности замешанных в махинациях топ-менеджеров «Укроборонпрома».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух девочек в детском саду: — А у меня папа новый! — А как его зовут? — Дядя Миша. — Петренко? — Да. — А-а! Этот хороший! Он у нас в прошлом году папой был.