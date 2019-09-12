ГБР проводит обыски в "Укроборонпроме": первые детали

Происшествия

Государственное бюро расследований (ГБР) проводит обыски в скандально известном концерне «Укроборонпром» и на предприятиях-экспортерах, входящих в его состав. Об этом написал директор ГБР Роман Труба в своем Telegram-канале.

Все следственные действия, которые там происходят, санкционированы.

Обыски проводятся в рамках досудебного расследования уголовного производства по факту злоупотребления служебным положением должностных лиц правления Национального банка Украины в 2016 году.

«Следователи спокойно и беспрепятственно делают свою работу — изымают документы и другие вещи, которые будут иметь доказательственное значение. Никакого давления со стороны ГБР, никаких препятствий со стороны „Укроборонпрома“ пока нет», — отметил Труба.

Бывший народный депутат Мустафа Найем в своем Телеграм-канале сообщил, что правоохранителей допустили во все нужные им помещения, а также предоставили доступ ко всей документации.

«Информация и документы на запросы следователей предоставляться в полном объеме, в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Украины. Для понимания, с 2014 года в Единый реестр досудебных расследований были внесены 554 уголовных производства о нарушениях на предприятиях государственного концерна «Укроборонпром», — отметил Найем.

Напомним, ранее в рамках двух уголовных производств о злоупотреблениях в концерне «Укроборонпром», заведенных после журналистского расследования, НАБУ провело порядка 20 обысков у фигурантов производства.

«ФАКТЫ» сообщали, что ГБР открыло уголовное производство в отношении служебных лиц ГПУ, СБУ, Государственной фискальной службы и НАБУ. Предметом является предполагаемое получение ими неправомерной выгоды за непривлечение к ответственности замешанных в махинациях топ-менеджеров «Укроборонпрома».

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