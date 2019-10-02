Эксперт назвала поддержкой оккупанта импорт электроэнергии из России

Украина

Импортируя электроэнергию из России, мы поддерживаем оккупанта и ставим под угрозу свою энергетическую безопасность. Об этом заявила медиа-директор ассоциации «Украинский ядерный форум» Ольга Кошарная, говоря о старте импорта электроэнергии из России.

«В Беларуси нет избытка электроэнергии. Значит, соответственно, идет транзит из России. Кроме всего прочего, Российская Федерация усиленно искала рынки сбыта на экспорт электроэнергии из будущей белорусской Островецкой АЭС, а там два энергоблока будут готовы в следующем году. Это 2400 мегаватт установленной мощности. Это очень много для Беларуси. Они 18 миллиардов киловатт-часов где-то производят в год при потреблении Беларуси 35 где-то миллиардов киловатт-часов, из которых 50% — это на ГЭС у них, остальное — ТЭЦ на российском. Поэтому Российская Федерация лоббировала в Польше, в Литве, чтобы покупали, через Брюссель. И тут мы, як Пилип з конопель. Это вообще для них идеальный выход», — объяснила Кошарная.

По мнению эксперта, импорт электроэнергии из России означает финансирование оккупанта и ставит под угрозу собственную энергетическую безопасность.

«Ни в одной стране не делается так, что имея избыточные мощности собственные и дешевую электроэнергию с АЭС, мы импортируем ее из России и поддерживаем оккупанта… Я считаю, что это угроза энергетической безопасности, национальной безопасности Украины», — заявила Кошарная.

Напомним, 1 октября была осуществлена первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта. Поставка проведена ровным графиком мощностью 100 МВт. Об этом свидетельствуют данные на сайте «Укрэнерго». По данным источника на рынке, импорт осуществлен компанией «Юнайтед Энерджи», которую связывают с Игорем Коломойским.

Ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко высказал мнение, что решение парламента, которым разрешен импорт электроэнергии из России, ставит под угрозу интеграцию отечественной энергосистемы с ЕС и усиливает энергозависимость Украины от России.



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