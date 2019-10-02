Сама победила рак: российская певица дала совет больной Заворотнюк

Шоу-бизнес

Экс-солистка группы «Ночные снайперы» Светлана Сурганова посоветовала больной актрисе Анастасии Заворотнюк, как победить рак.

Самой Сургановой победить рак помогли друзья и вера, сообщает портал Dni.ru.

Певица пережила клиническую смерть и серию операций по удалению раковой опухоли сигмовидной кишки.

«Жизнь предлагает тебе данные обстоятельства, ты оказываешься в данной системе координат. Значит, надо их принять, как данность, осмыслить, попытаться максимально собрано и без лишних эмоций, с научным подходом, подойти к проблеме. Важно проанализировать, что ты можешь сделать в этой связи — врачи, клиники, лекарства, друзья, литература», — советует Сурганова.

«Когда я узнала о раке, паники не было, я не спрашивала, сколько мне осталось жить, — говорит певица. — Ведь болезнь — это житейская ситуация. Ее надо проанализировать, понять, как если не побороть, то смягчить, постараться максимально достойно из нее выйти. Достойно — это без лишней истерики, экзальтации. Мне здесь очень помогли друзья — вечно их буду благодарить за каждый день моей жизни».

Она, правда, отмечает, что рак мозга и ее заболевание — разные вещи. Но подчеркивает, что вера лечит: «Наш мир, успехи, способность побеждать болезни — все зиждется на вере. Надо верить любимому, друзьям, своей стране, черт возьми, и тогда все будет хорошо!»

Напомним, что по слухам, у Заворотнюк последняя стадия рака мозга.

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