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Заставляет клетки работать на рак, а не на организм: открыт секрет неизлечимости опухоли Заворотнюк

Исследователи обнаружили процесс, который позволяет глиобластомам избегать воздействия иммунной системы. Именно такую опухоль мозга, по слухам, диагностировали у Анастасии Заворотнюк, пишет Yandex.

Исследование проводилось испанскими учеными из Instituto de Neurociencias UMH-CSIC совместно с коллегами из IMIB-Arrixaca. Они выяснили, что глиобластомы манипулируют клетками, окружающими кровеносные сосуды мозга под названием перициты. Эти клетки являются частью защитного барьера органа. Опухоли деактивируют противоопухолевые функцию перецитов, заставляя их работать на рак, а не на организм.

Предыдущие исследования показали, что процесс под названием шаперон-опосредованная аутофагия позволяет поврежденным или аномальным белкам расщепляться и уничтожаться клетками. Этот процесс выполняется при использовании белка шаперона. Однако ученые обнаружили, что глиобластомы воздействуют на данный процесс, изменяя противовоспалительную защитную функцию перицитов против иммуносупрессорной, что идет на пользу опухолям.

Наблюдая за лабораторными мышами, исследователи удостоверились, что блокирование этой аномальной аутофагии препятствует развитию болезни. Блокирование приводит к распаду сцепки глиобластомы с перицитами и смерти раковых клеток, что может стать очень перспективным терапевтическим направлением. В частности, выводы этой научной работы могут быть использованы в дальнейшей разработке иммуно-онкологической терапии.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Анастасия Заворотнюк, которая борется с раком головного мозга в частной московской клинике, никогда не отличалась богатырским здоровьем. Она всегда была хрупкой и чувствительной. Нелегко далось актрисе рождение детей.

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