Происшествия

Мастабное ДТП с участием четырех авто на Беличах в Киеве: есть пострадавшие и беглецы

Вечером в среду, 2 октября, на улице Наумова в столичном жилмассиве Беличи произошло дорожно-транспортное происшествие с участием сразу четырех авто: Hyundai, Kia и двух Fiat Doblo.

На месте инцидента предварительно удалось выяснить обстоятельства этого столкновения.

Водители одного Fiat и Kia двигались от проспекта Палладина.

В то же время на одном из перекрестков в левом ряду стоял Hyundai с включенным сигналом поворота — водитель собирался повернуть налево и пропускал транспорт.

Внезапно в заднюю часть стоящей машины на огромной скорости врезался еще один Fiat, который мчал в сторону проспекта Палладина.

От удара стоящий Hyundai развернуло в противоположную сторону и выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с Kia и едущим рядом с ним «Фиатом».

В результате женщина-пассажир Fiat Doblo получила травмы и была впоследствии госпитализирована.

Второй же Doblo после наезда на Hyundai ушел правее, «поймал» бордюр и, преодолев зеленую зону, помчал в сторону охраняемой стоянки, где находилось много машин. По пути резвый «итальянец» снес еще секцию металлического забора и «выдохся», не дотянув до стоящих собратьев.

Охрана стоянки рассказала, что водитель вышел из машины, посмотрел на ее повреждения и начал куда-то звонить. Затем, не мешкая, нетвердой походкой ушел восвояси.

В настоящее время беглеца разыскивают, правоохранители начали расследование.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», бывший народный депутат от «Партии регионов» Инна Богословская попала в ДТП в районе Обухова под Киевом.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter