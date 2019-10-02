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Мастабное ДТП с участием четырех авто на Беличах в Киеве: есть пострадавшие и беглецы
Вечером в среду, 2 октября, на улице Наумова в столичном жилмассиве Беличи произошло дорожно-транспортное происшествие с участием сразу четырех авто: Hyundai, Kia и двух Fiat Doblo.
На месте инцидента предварительно удалось выяснить обстоятельства этого столкновения.
Водители одного Fiat и Kia двигались от проспекта Палладина.
В то же время на одном из перекрестков в левом ряду стоял Hyundai с включенным сигналом поворота — водитель собирался повернуть налево и пропускал транспорт.
Внезапно в заднюю часть стоящей машины на огромной скорости врезался еще один Fiat, который мчал в сторону проспекта Палладина.
От удара стоящий Hyundai развернуло в противоположную сторону и выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с Kia и едущим рядом с ним «Фиатом».
В результате женщина-пассажир Fiat Doblo получила травмы и была впоследствии госпитализирована.
Второй же Doblo после наезда на Hyundai ушел правее, «поймал» бордюр и, преодолев зеленую зону, помчал в сторону охраняемой стоянки, где находилось много машин. По пути резвый «итальянец» снес еще секцию металлического забора и «выдохся», не дотянув до стоящих собратьев.
Охрана стоянки рассказала, что водитель вышел из машины, посмотрел на ее повреждения и начал куда-то звонить. Затем, не мешкая, нетвердой походкой ушел восвояси.
В настоящее время беглеца разыскивают, правоохранители начали расследование.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», бывший народный депутат от «Партии регионов» Инна Богословская попала в ДТП в районе Обухова под Киевом.
Фото Василия ТАЛЬСКОГО
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