«Виновник смылся»: экс-нардеп попала в ДТП под Киевом (видео)

Происшествия

Бывший народный депутат от «Партии регионов» Инна Богословская попала в ДТП в районе Обухова под Киевом. Об этом она сообщила в соцсети и опубликовала видео. Ранее под Киевом попала в ДТП жена экс-нардепа Игоря Мосийчука.

По словам Богословской, виновники аварии уехали с места ЧП. Водитель машины, ударивший ее авто сзади, не виновен. По словам экс-нардепа, он спас ее и свой автомобили.

«Стою в ожидании полиции. Настроение испорчено, время утекает бессмысленно, деньги на ремонт будут немалые. Но, наверное, это судьба и Бог спас. Я такого не видела в своей жизни, чтобы по две стороны скоростной трассы на одном уровне были две такие аварии!», — пишет пострадавшая.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ДТП во Львове, где столкнулись легковой автомобиль и машина полиции, которая от удара перевернулась на бок. А также писали, что столкновение на трассе Киев-Одесса автобуса с зерновозом привело к смертельному исходу.

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