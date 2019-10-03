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Где смотреть онлайн «Александрия» — «Гент»: расписание трансляций матча Лиги Европы
В четверг, 3 октября, «Александрия» из небольшого райцентра в Кировоградской области проведет второй матч в рамках группового турнира Лиги Европы. Соперником подопечных Владимира Шарана станет самая «украинская» команда Бельгии — «Гент». Поскольку КСК «Ника» в Александрии не соответствует требованиям УЕФА, свой домашний поединок александрийцы сыграют во Львове на стадионе «Арена Львов», начало — в 19:55.
На выходных соперники провели очередные матчи в своих национальных лигах. «Александрия» дома обыграла «Львов» — 2:0 (Банада, 35, Безбородько, 90+2) и, набрав 16 очков после девяти туров, занимает четвертое место в таблице. Перед этим же команда Владимира Шарана пробилась в 1/8 финала Кубка Украины, обыграв в дополнительное время представителя второй лиги — «Диназ» из Вышгорода (1:0).
Что же касается «Гента», то бельгийцы, в составе которых выступают сразу три наших соотечественника (Роман Яремчук, который является одним из лучших бомбардиров команды, а также Игорь Пластун и Роман Безус), уверенно разобрались в домашнем матче с «Кортрейком» — 2:0 (Нгаде-Нгаджуи, 58, Дэвид, 86). Подопечные датского наставника Йесса Торупа находятся на третьем месте в турнирной таблице (а по потерянным очкам и вовсе на втором), отставая от лидирующего «Брюгге» на три очка. При этом беспроигрышная серия «Гента» во всех турнирах насчитывает уже десять матчей.
На территории Украины поединок «Александрия» — «Гент» в прямом эфире покажет телеканал «Футбол 1». Начало трансляции 3 октября — в 19:55.
Букмекеры в предстоящей встрече не верят в успех «Александрии». На победу украинской команды «Фаворит Спорт» принимает ставки с коэффициентом 4,70 (на «Гент» — 1,78), ничья оценивается в 3,80.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что проведут с места событий онлайн-трансляцию матча Лиги Европы «Лугано» — «Динамо».
Фото ФК «Александрия»
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