«Сдача национальных интересов»: депутаты двух облсоветов возмутились «формулой Штайнмайера»

Украина

В среду, 2 октября, два областных совета — Львовский и Тернопольский — приняли официальные обращения к руководству государства, в которых осуждают введение на Донбассе «формулы Штайнмайера» и отвод украинской армии в отдельных участках на передовой.

«Мы, депутаты Тернопольского областного совета, решительно отрицаем попытки через реализацию так называемой „формулы Штайнмайера“ разменять перспективы Украинской государственности на призрачный мир ценой унижения страной-агрессором, что снова сделает Украину частью России. Призываем органы местного самоуправления Тернопольской области высказывать свои протесты против начала капитуляции», — говорится в документе.

При этом тернопольские депутаты единодушно поддержали обращение к президенту, Верховной Раде, Кабмину и СБУ по поводу недопустимости отвода сил и средств Вооруженных сил Украины, других образованных соответственно законам Украины военных правоохранительных органов специального назначения, МВД, Нацполиции, разведывательных органов от границ временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях

В свою очередь, депутаты Львовского облсовета также выступили против подписания и реализации «формулы Штайнмайера».

«Мы, депутаты Львовского областного совета, заявляем о том, что объявленные 1 октября 2019 года президентом Украины Владимиром Зеленским намерения по реализации так называемой „формулы Штайнмайера“ является, по нашему мнению, нескрываемой сдачей национальных интересов и началом капитуляции Украины в российско-украинской войне. Вооруженная агрессия Российской Федерации началась с необъявленных и скрытых вторжений на территорию Украины подразделений вооруженных сил и других силовых ведомств Российской Федерации, а также путем организации и поддержки террористической деятельности, что привело к созданию оккупационных администраций в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, Автономной Республике Крым и городе Севастополе», — говорится в заявлении.

Львовские депутаты убеждены, что «в результате реализации так называемой „формулы Штайнмайера“ Украина получит именно легитимизацию и длительное консервирование террористических оккупационных администраций в отдельных районах Донецкой и Луганской областей из-за проведенных выборов. Позже будет планироваться номинальное „возвращение“ указанных территорий в состав Украины. Учитывая поведение оккупационных войск и действия официального Кремля, нет никаких причин считать, что произойдет установление реального контроля над всем участком украинско-российской границы».

Депутаты Львовского облсовета также проголосовали за заявление о недопустимости отвода сил и средств Вооруженных сил Украины с линии фронта.

Напомним, 1 октября участники Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию на Донбассе согласовали так называемую «формулу Штайнмайера», которая была предложена в 2015 году тогдашним главой МИД Германии, нынешним президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

Президент Украины Владимир Зеленский созвал срочный брифинг, на котором объяснил, что временный закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, известный как закон об особом статусе Донбасса, начнет действовать на постоянной основе при условии, когда на этой территории состоятся местные выборы, проведенные в соответствии с Конституцией и законодательством Украины. Еще одним условием является публикация отчета ОБСЕ, что выборы прошли согласно стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в среду, 2 октября, в Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Одессе и других городах прошли масштабные акции, причиной которых стало согласование Украиной так называемой «формулы Штайнмайера». Протестующие призвали президента Зеленского отказаться от плана по урегулированию войны по российскому сценарию, поскольку, по их мнению, это будет означать капитуляцию Украины перед агрессором".

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