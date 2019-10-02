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"Формула Штайнмайера" для Украины: в сеть попал документ, который Кучма подписал в Минске
В сети появился полный текст документа, который согласовала Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске 1 октября. Его выложил в Facebook журналист Валерий Калныш.
Кроме Леонида Кучмы, документ подписан представителями ОБСЕ Мартина Сайдика, представителем РФ Борисом Грызловым и т.н. представителей «отдельных районов» Донецкой и Луганской областей.
В нем говорится о необходимости имплементации «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство, и введение закона в силу в 20:00 в день голосования на местных выборах на неподконтрольной территории Донбасса.
Напомним, в Украине опасаются, что имплементация «формулы Штайнмайера», о согласовании которой на брифинге 1 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский, может привести к тому, что в ближайшей перспективе Украина возложит на себя ответственность за восстановление разрушенного Донбасса.
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