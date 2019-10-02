24.60 / 25.40 26.80 / 27.50
Киев: +10
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

"Формула Штайнмайера" для Украины: в сеть попал документ, который Кучма подписал в Минске

7:57 2 октября 2019 1351
Леонид Кучма
Инф. «ФАКТОВ»

В сети появился полный текст документа, который согласовала Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске 1 октября. Его выложил в Facebook журналист Валерий Калныш.

Кроме Леонида Кучмы, документ подписан представителями ОБСЕ Мартина Сайдика, представителем РФ Борисом Грызловым и т.н. представителей «отдельных районов» Донецкой и Луганской областей.

В нем говорится о необходимости имплементации «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство, и введение закона в силу в 20:00 в день голосования на местных выборах на неподконтрольной территории Донбасса.

Напомним, в Украине опасаются, что имплементация «формулы Штайнмайера», о согласовании которой на брифинге 1 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский, может привести к тому, что в ближайшей перспективе Украина возложит на себя ответственность за восстановление разрушенного Донбасса.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер