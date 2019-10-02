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В Украине протестуют против согласования "формулы Штайнмайера" (фото, видео)
В среду, 2 октября, в Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Одессе и других городах проходят масштабные акции, причиной которых стало согласование Украиной так называемой «формулы Штайнмайера».
В эти минуты на Майдане Независимости в Киеве проходит акция «Нет капитуляции!»
Протестующие призывают президента Зеленского отказаться от плана по урегулированию войны по российскому сценарию, поскольку, по их мнению, это будет означать капитуляцию Украины перед агрессором. В Киеве уже собралось больше 500 человек. Люди продолжают прибывать на Майдан.
Во Львове люди собрались возле памятника Шевченко, в центре города. По количеству собравшихся Львов не уступает столице. Активисты держат плакаты с лозунгами «Нет капитуляции», «Выборы после контроля территории Украины» и «Нет отводу войск».
Днепр
Днепр прям сейчас. pic.twitter.com/p54gvQ9ss6— Олексiй (@DniproUkraine) October 2, 2019
В Харькове напротив здания ОГА, возле палатки «Все для победы» состоялся пикет под названием «Нет капитуляции».
Представители нескольких организаций и просто горожане выступают против подписания «формулы Штайнмайера». В руках участники держали плакаты: «Нет капитуляции Украины! Формула путинмайера — это ложь!», «Только победа», «Не прокатит!», «Легализация оккупации?». Участие в акции приняли «Национальный корпус», «Свобода», организации «Традиция и порядок», «Демократическая топор» и другие.
Около 300 человек собрались сегодня в Одессе возле памятника Дюку протестовать против «формулы Штайнмайера». Одесситов возмущают условия проведения выборов на территории Донбасса, они считают, что такой вариант выгоден России, а Украина от него только пострадает.
Напомним, накануне, 1 октября, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе согласовала и одобрила в Минске текст «формулы Штайнмайера».
Бывший глава МИД ФРГ, а ныне президент Германии, Франк-Вальтер Штайнмайер в 2015 году предложил порядок вступления в силу закона о предоставлении отдельным района Донецкой и Луганской областей особого статуса. Согласно идее, он будет предоставлен на временной основе в день проведения там внеочередных выборов. Постоянно он начнет действовать только после публикации отчета ОБСЕ, подтверждающего легитимность результатов голосования. Эта идея была одобрена на встрече «нормандской четверки» в Париже 2 октября 2015 года. Она получила название «формула Штайнмайера».
Подробно о рисках, которые несет Украине согласование неоднозначного документа, читайте в материале «ФАКТОВ»: «Формула Штайнмайера» для Донбасса: успех Зеленского или капитуляция Украины".
Фото «Апостроф», «Харьков.Комментарии», «Метроном»
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!