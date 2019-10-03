Украина

Под Киевом избили и выбросили на обочину 19-летнего парня: в полиции показали бандитов (фото, видео)

25 сентября в Броварах был избит и ограблен 19-летний парень. В последние дни вспышки кровавого насилия происходят даже в отношениях между детьми. О расследовании инцидента в Броварах сообщила Нацполиция Киевской области.

Пострадавший юноша отмечал день рождения с друзьями и на улице познакомился с тремя мужчинами. Он предложил им присоединиться к празднованию. Все отправились к одному из новых «друзей». Там парня избили табуреткой до потери сознания, затем раздели и вынесли на обочину дороги, инсценировав ДТП. Пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии.

Полицейские Броварского отделения полиции задержали подозреваемых в Днепре и Броварах и изъяли вещественные доказательства. Сейчас мужчины дают показания следователям.

Задержанным грозит лишение свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества.

Как сообщалось ранее, в Киеве зарезали участницу «Битвы экстрасенсов».

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