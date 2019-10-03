- 10:45 Роботизированные аптеки предлагают: «Крути колеса від цінового стресу»
- 10:42 Бандиты не дремлют: в сети показали фото шокирующей находки в колесе авто
- 10:39 Журналисты рассказали о прибытии в Африку наемников ЧВК «Вагнер»
- 10:25 Гибель патрульной на трассе Киев — Харьков: в полиции рассказали о причинах трагедии
- 10:12 В латексе и с плеткой: ведущая «Х-Фактора» удивила дерзким образом в стиле БДСМ
- 10:01 Под Киевом избили и выбросили на обочину 19-летнего парня: в полиции показали бандитов
- 09:57 Трамп повысил голос на журналиста из-за вопроса о Зеленском
- 09:49 Анджелина Джоли призналась, что больше не выйдет замуж и что Брэд Питт заставил ее сыграть с ним свадьбу
- 09:39 Обошли ПВО оккупантов: на Крым сбросили патриотические листовки
- 09:38 В сети появилось новое видео с задержанной Бочкаревой
- 09:31 Где смотреть онлайн «Лугано» — «Динамо»: расписание трансляций матча Лиги Европы
- 09:30 На повестке дня — закон о столице: онлайн-трансляция заседания Рады 3 октября
Под Киевом избили и выбросили на обочину 19-летнего парня: в полиции показали бандитов (фото, видео)
25 сентября в Броварах был избит и ограблен 19-летний парень. В последние дни вспышки кровавого насилия происходят даже в отношениях между детьми. О расследовании инцидента в Броварах сообщила Нацполиция Киевской области.
Пострадавший юноша отмечал день рождения с друзьями и на улице познакомился с тремя мужчинами. Он предложил им присоединиться к празднованию. Все отправились к одному из новых «друзей». Там парня избили табуреткой до потери сознания, затем раздели и вынесли на обочину дороги, инсценировав ДТП. Пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии.
Полицейские Броварского отделения полиции задержали подозреваемых в Днепре и Броварах и изъяли вещественные доказательства. Сейчас мужчины дают показания следователям.
Задержанным грозит лишение свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества.
Как сообщалось ранее, в Киеве зарезали участницу «Битвы экстрасенсов».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Ну все! Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов, подарить любимому пену для бритья, получить цветы, испечь кулич — и... лето-о-о!!!