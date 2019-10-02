Разбила голову телефоном: в Закарпатье девочка жестоко избила одноклассницу (видео)

Происшествия

В школе села Вышково в Закарпатье произошла драка между ученицами пятого класса. 10-летняя Каролина на перемене избила одноклассницу Алину телефоном, разбив ей голову до крови. Напомним, на днях в Бердичеве подростки избили сверстницу и ее маму, снимая все на видео.

О буллинге в Вышково говорится в сюжете «Вікон». Драка якобы случилась из-за того, что пострадавшая девочка обидела маму Каролины.

Алина рассказала, что Каролина начала бить ее телефоном. После двух ударов по голове Алина упала на пол. После этого, по словам мамы пострадавшей девочки, ребенок боится идти в школу. Она учится дома, с мамой.

Классная руководительница рассказала, что не видела той драки на перемене. А в объяснениях директору написала все, что узнала от детей.

Не захотела объяснить поведение своей дочери и мать Каролины.

Комиссия района после проверки постановила, что Каролина может посещать школу. А родителям посоветовали найти пути примирения. Однако мама Алины требует, чтобы обидчицу дочки перевели в другой класс.

В полиции родителям обидчицы объявили предупреждение за ненадлежащее воспитание.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Мирнограде на Донетчине полиция выявила группу подростков, которые избивали людей, снимали свои «подвиги» на видео и выкладывали его в социальных сетях. Подобный случай произошел под Харьковом, где девушка зверски избила свою сверстницу и похвасталась «достижением» в соцсетях

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