3 октября 2019

Так уж случилось, что судьба привела меня вчера в Швейцарию, где киевским динамовцам предстоит в еврокубковом матче сразиться с местным футбольным клубом ''Лугано''. Старинный швейцарский город Лугано, находящийся практически на границе с Италией, возле живописного озера Lago di Lugano, между горами Бре и Сан Сальваторе, давно известен как один из туристических центров. Узкие улочки, маленькие уютные площади, сплошь заставленные столиками итальянских кафе и ресторанов, создают неповторимую атмосферу расслабленности и благополучия, так характерную для местных жителей, что приезжим хочется, забыв обо всем, окунуться в неё с головой и вместе с ними просто наслаждаться созерцаемыми красотами.

После посещения церкви Сан-Лоренцо с её роскошным порталом и после созерцания знаменитой фрески Распятия в церкви св. Марии многие приезжие восхищаются тут памятником легендарному швейцарскому лучнику Вильгельму Теллю, установленным прямо на берегу озера Лугано. Об этом памятнике приходилось слышать и ранее. Вернее, не столько о памятнике, сколько о герое, которому он посвящён. Дело в том, что нам, уже много лет подряд находящимся в состоянии войны с вторгнувшимся в Украину агрессором, многое видится через призму сравнения нашей ситуации с историческими параллелями из прошлого. А, может быть, так видится только мне одному?..

Так вот, немало веков назад, в конце XIII столетия, когда свободолюбивые швейцарские кантоны Ури, Швиц и Унтервальден были оккупированы армией австрийского императора Альбрехта, наместником в те края был послан Герман Гесслер, граф фон Брунек. Будучи правителем жестоким и беспощадным (но при этом, как поговаривали, падким до местных красоток), граф буквально издевался над жителями порабощенных территорий. Одна из его дурацких выходок заключалась в том, что всем, кто проходил ежедневно по центральной площади, полагалось кланяться… графской шляпе, закреплённой на высоком шесте. Повиновались этому приказу все, кроме одного человека. Храбрый лучник Вильгельм Телль, проходя мимо шляпы, даже голову в ее сторону не поворачивал.

И однажды был за это дерзкое поведение схвачен стражниками и вместе с маленьким сынишкой доставлен пред ясны очи наместника. Дабы проучить дерзкого стрелка, граф потребовал, чтобы Телль одной стрелой с расстояния 12−14 шагов поразил яблоко, установленное на голове его сына. Не посмев этому противиться, лучник пронзил стрелой яблоко и, прижав к себе испуганного ребёнка, попытался скрыть от сторонних взоров вторую стрелу, спрятанную под камзолом.

На вопрос наместника, для чего он приберегал вторую стрелу, лучник честно ответил: если бы при первом выстреле рука его дрогнула, второй стрелой он уже наверняка не промахнулся бы, отправив ее в своего обидчика… Естественно, столь дерзкий ответ был по достоинству отмечен пришедшим в бешенство графом. Телля связали и под охраной отправили в горную крепость в заточение. Но по дороге ему удалось бежать. И, устроив засаду в лесной чаще, славный швейцарский герой привёл-таки в исполнение задуманное ранее: увидев на узкой дороге графа, которого сопровождала длинная конная кавалькада преданных ему воинов, Вильгельм Телль, как и обещал, одной лишь стрелой поразил ненавистного оккупанта на глазах изумленных придворных…

Считается, что именно с момента убийства Теллем австрийского наместника началось массовое восстание, которое в результате привело к освобождению страны от ига австрийцев. Легендарный лучник стал одним из национальных героев Швейцарии. Его именем названо немало мест в разных городах страны. В его часть построены памятники и часовни. Швейцарцы умеют почитать своих героев…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.