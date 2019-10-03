Гибель патрульной на трассе Киев — Харьков: в полиции рассказали о причинах трагедии

Происшествия

В патрульной полиции считают, что трагическая гибель женщины-инспектора 2 октября на трассе Киев — Харьков в значительной степени связана с оставшейся с советских времен инструкцией, которая обязывает полицейского составлять админпротокол при участии двух свидетелей

Напомним, 2 октября около 16:00 на автотрассе Киев — Харьков под Лубнами Полтавской области при исполнении служебных обязанностей была смертельно травмирована проезжавшим микроавтобусом 35-летняя полицейская Марина Фетч.

Поздно вечером того же дня в Главном управлении Национальной полиции Полтавской области в связи с этим трагическим событием состоялся брифинг заместителя начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексея Белошицкого, начальника областной полиции Андрея Замахина и руководителя патрульной полиции Полтавы Виталия Мельничука.

Спикер ГУНП в Полтавской области Юрий Сулаев, командир патрульных Полтавы Виталий Мельничук, заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий и начальник областной полиции Андрей Замахин (фото автора)

Как рассказали журналистам правоохранители, экипаж, дежуривший на посту патрульной полиции под Лубнами, получил сообщение от своих коллег с другого поста о том, что по автотрассе, грубо нарушая Правила дорожного движения, создавая аварийные ситуации, в сторону Киева мчится белый микроавтобус Volkswagen Passat с полтавскими номерами. Требование полицейского остановиться водитель проигнорировал. Тогда патрульные начали его преследовать. Через несколько километров им удалось догнать правонарушителя. Визуально он был в состоянии опьянения (алкогольного или наркотического) и имел при себе травматическое оружие.

Для того чтобы зафиксировать степень опьянения правонарушителя и составить админпротокол, патрульным нужны были два свидетеля. Инспектор Марина Фетч начала останавливать проезжавшие мимо транспортные средства. Но это оказалось непросто — автомобили проезжали мимо. Наконец на обочину свернул водитель «Жигулей». Чтобы найти второго свидетеля, Марина вынуждена была перейти на противоположную сторону трассы, где ее требование выполнил водитель грузового микроавтобуса Mercedes Sprinter. И в тот момент, когда она возвращалась к правонарушителю, ее смертельно травмировал такой же Mercedes Sprinter с днепропетровскими номерами, ехавший со стороны Киева. Предварительно, он превысил допустимую скорость. Сбив инспектора, бус зацепил за левый бок припаркованные «Жигули» и врезался в Volkswagen правонарушителя. В результате все транспортные средства оказались в неглубоком кювете.

К сожалению, оперативные реанимационные мероприятия со стороны коллег не дали результата — Марина Фетч получила травмы, несовместимые с жизнью.

— На оба микроавтобуса наложен арест, вещи и документы изъяты, — сообщил начальник ГУ НП в Полтавской области Андрей Замахин. — У водителя Volkswagen, имевшего при себе травматическое оружие, разрешение на него оказалось просроченным. Водитель Mercedes с днепропетровскими номерами, сбивший Марину, задержан, в отношении него открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 УК Украины («Нарушение Правил безопасности движения»), санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий высказался о необходимости менять инструкцию, обязывающую полицейского искать двух свидетелей, чтобы составить протокол на нарушителя.

— Это советский рудимент, — сказал он. — Этого нет ни в одной развитой стране. Ведь полицейские имеют бодикамеры, которые фиксируют их действия. Получается, что поиск свидетелей подвергает полицейского риску…

Марина два года работала патрульной. Была доброй, справедливой, не равнодушной. Имела лучшие показатели по службе. И стала первой потерей в семье патрульных области. Без мамы остался десятилетний ребенок. Мы все скорбим и приносим семье погибшей искренние сочувствия.

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