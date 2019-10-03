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Роботизированные аптеки предлагают: «Крути колеса від цінового стресу»
Осенью, с одной стороны, хочется вкладывать ресурсы в поддержку иммунитета, а с другой — экономить деньги по максимуму. В роботизированных аптеках это можно совместить. Фармбренды «Аптека Шар@», «Аптека АНЦ», «Благодия», «Аптека Копейка» начали всеукраинскую акцию «Крути колеса від цінового стресу» *. Жители больших и маленьких городов нашей страны могут приобрести нужные товары со скидками до 25% от обычной розничной стоимости. Ассортимент позиций большой — там встречаются лекарственные средства, медицинские изделия, диетические добавки, детское питание
Ранее в аптеки ходили за лекарствами, а сегодня — за приятным обслуживанием и товарами для разных нужд. Упаковки на полках ищет специальный помощник PharmBot, а не человек. В отличие от провизора, аптечный робот находит нужный товар за 7 секунд и не устает. Ему доверяют и расположение продуктов на полках.
У роботизированных аптек открытые светлые залы, где нет долгих очередей. Сейчас покупатели могут получать хорошее обслуживание и приобретать нужные товары по сниженным ценам. Акция «Крути колеса від цінового стресу» стартовала 1 октября и будет финишировать 30 ноября 2019 года. За два месяца каждый посетитель роботизированной аптеки успеет сделать нужные покупки и сэкономить до 25% от запланированной суммы.
Фармбренди «Аптека Шар@», «Аптека АНЦ», «Благодия», «Аптека Копейка» предлагают: «Крути колеса від цінового стресу». Долгий скидочный сезон и большой ассортимент товаров помогают каждому человеку сделать нужные покупки и сэкономить средства. Чтобы быстрее забрать нужную продукцию, можно сделать предварительный заказ по телефону аптечной справки 5900. Позиции со скидками уже заждались!
* Информацию о цене на товар до и после применения скидки, соотношении к предыдущей цене реализации, ассортимент, на который предоставляются скидки, а также проценте скидки можно узнать у провизоров аптек. Под скидкой имеется в виду снижение обычной цены реализации на акционный товар до 25%.
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— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...