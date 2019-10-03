"Спершу похудайте, а потім танцюйте": відверті зізнання DZIDZIO

Шоу-бизнес

На шостому ефірі популярного шоу «Танці з зірками» («1+1») пара DZIDZIO і Яна Цибульська (партнерка артиста розказала, що відбувалося за лаштунками проекту) відтворили на паркеті фільм-мюзикл «Мулен Руж». Яскраве та пристрасне танго, в якому Яна без жодної страховки робила надскладні підтримки, вразило глядачів. Судді також були приємно здивовані. — Ви довели навіть мені, що, можливо, і не найкращий танцівник, але неймовірний артист, — сказав Франціско Гомес. За загальними оцінками суддів, лідерами шостого ефіру стали Ксенія Мішина та Євген Кот — 30 балів. Останнє місце, згідно з оцінками суддів, посіли Олексій Яровенко з Оленою Шоптенко та Михайло Кукуюк з Єлізаветою Дружиніною. Але на шоу результатів, після того, як до оцінок суддів додалися голоси глядачів, найменшу кількість балів отримала пара DZIDZIO та Яна Цибульська, які, на жаль, залишили проект. В ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» DZIDZIO зізнався, чому хотів покинути шоу і що стало для нього найважчим за час тренувань.

«Плакав через те, що дуже хочу писати пісні, а часу не вистачає»

— Нарешті я попав на свою студію і займаюсь справою, яку дуже люблю, — сказав артист. — Бо, знаєте, деколи стає так скучно в житті і ти перестаєш цінувати те, шо маєш. Пам'ятаю, як тренувався, дивився у вікно і плакав через те, що дуже хочу писати пісні, а часу не вистачає. Участь у проекті стала досить важким для мене випробуванням, бо треба було все якось взяти, відсунути вбік і зайнятись тільки шоу. Але це був такий, цікавий досвід в моєму житті. Хоча я й довго вагався, приймаючи запрошення.

— Тобто не жалієте, що погодилися на «Танці з зірками»?

— Зараз можу точно сказати, що ні. Зовсім. Завдяки танцям я став інакшим. Почав більше розуміти, що треба робити, коли ти потрапляєш в не дуже комфортні умови. Бо інакше людина себе притупляє, вона ніби засинає, стає лінивою. А все ж треба деколи себе струснути. Останнім часом сам відчував, що мені треба зайнятись якимось спортом. Навіть купив собі кросівки, щоб бігати. Але все одно часу не вистачало. І що можу сказати? Бозя все ж таки зробив так, щоб я зайнявся чимось і запросив мене на «Танці з зірками».

— Може, плануєте продовжувати навчання на паркеті?

— На паркеті — поки що ні, але я точно почну бігати, або ходити в спортзал. Зараз просто хочу знайти собі компанію для цього.

— Скільки часу вас умовляли взяти участь у проекті?

— Я мав прийняти участь ще у минулому сезоні. Але тоді не вийшло, бо у мене був тур по Україні. А тут так вже склалося, що сказав: «Я це зроблю!»

— Пам'ятаєте своє перше тренування з Яною?

— Мені тоді здалося, що в усіх танцюристів зовсім інакший підхід до навчання, ніж у вокалі, скажімо. На паркеті це більше схоже на дресирування, коли запросто можна крикнути, сіпнути. Я до такого не звик. Але це необхідний підхід у вихованні, в танцях зокрема. Ну, як ще можна організувати людину, яка дещо розклеєна, не знає, з чого почати. Хотів дати Яні логічні пояснення того, що роблю, але нічого логічного в танцях і бути не могло! Просто включається м’язова пам'ять і треба сто раз повторити, щоб потім зробити це вдало. Пам'ятаю, що сказав Яні: «Пояснюй мені якось інакше, бо я, як мала дитина, не розумію що ти говориш!» Тим паче у нас було дуже мало часу. За тиждень поставити номер — це щось неймовірне! Але й цікавий досвід. Я нарешті зрозумів, що таке танці.

— І що це?

— В першу чергу — відносини. Якщо нема добрих відносин, то нічого не вийде. Тут треба деколи стиснути зуби, прислухатись, стримати свої нерви. У нас з Яною все склалося. В один момент я їй сказав, що треба пояснювати так, щоб людина розуміла, що робити. Бо був розгубленим, не знав, чого від мене вимагають. Але ж при цьому у мене не було бажання стати професійним танцюристом. Говорю Яні: «Могла б на мене кричати, якби у мене було бажання стати професіоналом! А його нема. Я просто хочу гарно затанцювати». І вона нарешті зрозуміла, знайшовши до мене підхід. Придумувала якісь дитячі назви рухам, щоб мені легше було запам’ятовувати. Це все досить індивідуальні речі. Але все ж танець для мене — це дресирування.

«Танці з зірками» — це як ніби знову побував у дитячому садку. Кожну неділю ми готували «утрєнік»

— Ви схудли за два місяці?

— Знаєте, моя порада всім: спершу похудайте, а потім — танцюйте. Бо інакше можна не витримати. Я схуд за час проекту на чотири кілограми. Але воно дало мені тонус, я ніби трошки пробудився, у мене емоційний сплеск. «Танці з зірками» — це як ніби знову побував у дитячому садку. Кожну неділю ми готували «утрєнік» — шили костюми, вчили слова. Ну точно як у садочку, де кожен зі своїм характером, історією.

— Який танець ваш найулюбленіший?

— Мені сподобався останній, танго з картини «Мулен Руж». Люблю пасодобль. Мені подобаються ті танці, коли треба виражати характер. Бо жартівливих постановок і так достатньо. А мій шлях на «Танцях» взагалі починався з міні-провалу. Я повинен був підкинути Яну, потім зловити під ногами, підставивши руки. Але коли я її підкинув, стало так страшно, що вона зараз впаде мені на голову і я почав її рятувати — притулив до себе сильно-сильно і так тримав. Але про те проґавив п'ятнадцять секунд танцю і потім не міг заскочити швидко в «машину», яка вже їхала. Думав, що підвів пів світу, що Португалія на мене образилася. Але виявилось, що мало хто це помітив. Збоку я виглядав, як унилий огірок, але знав, що врятував Яну!

— А потім хотіли спасти і MARUV, коли вирішили піти замість неї.

— Я просто хотів дати шанс людині, яка дійсно танцює краще. Ясно, що не вважаю себе супертанцівником і не претендував на перемогу. Це скоріше перемога над самим собою.

— Як вам здається, хто переможе в сезоні?

— Не хочу робити ставки, але це все ж таки шоу, а не змагання кращих танцівників. Тут вирішує глядач. Він голосує за те, що йому до вподоби. Хай буде трошки інакше, ніж ми привикли. Це взагалі мій стиль — бути інакшим.

— Тоді очікуємо, що переможе Михайло Кукуюк!

Раніше «ФАКТИ» розповідали про найяскравіші миті шостого ефіру «Танців з зірками». Він називався «Вечір кіно». 10 пар вийшли на паркет в образах улюблених кіногероїв.

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