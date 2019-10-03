Основатель Google женился

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Сооснователь Google, крупнейшей в мире поисковой системы интернета и одноименной корпорации, президент Alphabet Inc Сергей Брин женился во второй раз. Избранницей 46-летнего миллиардера стала 34-летняя юристка Николь Шанахан — основатель и генеральный директор компании ClearAccessIP, работающая в области патентов и интеллектуальной собственности.

Их роман длится уже два года. В конце прошлого года Николь родила Брину дочь.

Как пишет издание Page Six, пара поженилась «некоторое время назад» — точная дата не сообщается. О регистрации брака стало известно только сейчас. Свадьба была очень скромной и проходила в узком кругу родных и друзей.

Ранее Брин был женат на бизнес-леди и биологе Энн Воджицки. Они познакомились, когда сестра Энн, Сьюзен Воджицки, сдавала Брину и его компаньону свой гараж, откуда стартовала будущая корпорация.

Сергей и Энн поженились в мае 2007 года. В декабре 2008 года у них родился сын Бенджи Уоджин, а в 2011 году — дочь Хлоя Уоджин. С 2013 году супруги жили врозь (после супружеской измены Сергея), а в 2015-м официально развелись.

Сергей Михайлович Брин родился в Москве в семье советских евреев-математиков. Вместе с родителями он переехал в США в 1979 году, когда ему было пять лет. В 1993 году он поступил в Стэнфордский университет, где встретился с Ларри Пейджем, вместе с которым в 1998 году основал компанию Google. В настоящее время оба входят в число богатейших людей мира. Состояние Брина превышает 50 миллиардов долларов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, о самых дорогих разводах в мире. В рейтинг вошли Брин и его первая супруга.

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