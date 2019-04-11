Джефф Безос отдал бывшей жене почти 36 миллиардов долларов: самые дорогие разводы в мире

Мир

Бешеные деньги

По условиям развода Маккензи получила 25 процентов от капитала Джеффа. Это 35,8 миллиарда долларов! Миссис Безос сразу оказалась на 24-м месте в списке самых богатых людей в мире и на третьем месте в рейтинге самых богатых женщин в мире. Причитающиеся ей богатства Маккензи получит в виде акций Amazon. Это 4 процента от общего количества акций этой компании. Эксперты уверены — капитал миссис Безос очень скоро вырастет, поскольку акции компании ее бывшего мужа идут вверх. Джефф сохранил за собой 12 процентов акций Amazon, газету The Washington Post и компанию Blue Origin, которая занимается разработкой космических проектов. Пока не ясно, как супруги поделили недвижимость. Это дорогие дома в Сиэтле, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Вашингтоне, ранчо в Техасе и ряд прочих объектов. Джефф и Маккензи прожили в браке 25 лет. У них три сына и приемная дочь. Американские СМИ ломают теперь голову, как Безосу удалось избежать больших потерь. Ведь по закону Маккензи претендовала на половину состояния мужа, поскольку все оно было нажито в браке. Если бы она получила 50 процентов, то сразу стала бы самой богатой женщиной в мире. А вот Джефф в этом случае потерял бы первое место в рейтинге Forbes. Развод Безосов стал самым дорогим в истории.



* Развод Безосов стал самым дорогим в истории

Forbes ставит на второе место в рейтинге самых дорогих разводов Билла и Сью Гросс. В 2017 году миссис Гросс получила 1,3 миллиарда долларов по решению суда. Основатель компании Pimco Билл Гросс уступил ей среди прочих богатств особняк в Лагуна-Бич стоимостью 36 миллионов долларов и картину Пикассо Le Repos, которую Сью продала вскоре за 35 миллионов долларов. Кроме того, мистер Гросс обязался выплачивать ежемесячное содержание на трех кошек, право опеки над которыми получила его бывшая жена. Билл также вылетел из списка 400 самых богатых людей в мире, в котором до развода находился на протяжении 14 лет подряд. У мистера Гросса это был второй брак и второй развод. У него двое детей от первой жены. Сью родила ему сына. 13 апреля Биллу исполнилось 75 лет. Сью на шесть лет младше.



* Билл и Сью Гросс занимают второе место в рейтинге самых дорогих разводов

Третье место занимает развод Гарольда Хэмма и Сью Энн Арнол. Официально нефтяной магнат и его вторая супруга прожили вместе 27 лет и воспитали двух дочерей. Они поженились в апреле 1988 года, а развод оформили в апреле 2015 года. Сью Энн получила от мужа 975 миллионов долларов. Гарольд ушел от жены в 2005 году. Он просто выписал ей чек на 974 миллиона 790 тысяч 317 долларов и 77 центов. Она сначала согласилась и даже положила эти деньги на депозит. Однако потом вдруг решила, что ей причитается больше, поскольку состояние Хэмма оценивалось в 13,7 миллиарда долларов. Сью Энн подала в суд. Тяжба завершилась в 2015 году. Судья принял сторону Гарольда. Его первый брак с Джудит Энн Хэмм, родившей миллиардеру троих детей, также закончился разводом. Сейчас мистеру Хэмму 73 года. Его капитал оценивается в 12,7 миллиарда долларов. Гарольд занимает 105-е место в списке самых богатых людей в мире.



* Гарольд Хэмм оставил супруге Сью Энн Арнол 975 миллионов долларов

Для Стива Уинна второй развод завершился не только потерей части денег, но и всего бизнеса. Он занимал пост главы совета директоров комплекса Wynn Resorts в Лас-Вегасе, состоящего из роскошного отеля и казино. Этот бизнес Стив начал вместе с женой Элейн Паскаль. Они поженились в 1963 году, затем развелись в 1986 году. Однако спустя пять лет помирились и снова вступили в законный брак. В 2002 году Элейн вошла в состав совета директоров. Брак окончательно разрушился в 2010 году. Суд решил, что Стив должен отдать Элейн 11 миллионов акций Wynn Resorts. На тот момент они оценивались в 795 миллионов долларов. В том же году Уинн продал часть своих акций на сумму 114 миллионов долларов и отдал их бывшей жене. Спустя два года Элейн подала в суд на компанию, требуя продать часть ее акций. Совет директоров отказался. Ее вывели из состава руководства. Элейн не на шутку разозлилась и стала собирать компромат на бывшего мужа. В феврале 2018 года благодаря ее стараниям Стив был вынужден уйти с поста руководителя Wynn Resorts и продать все свои акции — его обвинили в сексуальных домогательствах! Уинн отрицал свою вину. На данный момент Элейн является крупнейшим акционером Wynn Resorts. Ее состояние оценивается в 2 миллиарда долларов. Она занимает 1116-е место в списке самых богатых людей в мире. Стив находится на 745-м месте в этом же рейтинге с капиталом в 3 миллиарда долларов.



* Стив Уинн после развода с женой Элейн лишился не только части денег, но и бизнеса

Сооснователь Google Сергей Брин расстался со своей женой Энн Воджицки в июне 2015 года после восьми лет брака. На тот момент Брин входил в двадцатку самых богатых людей в мире. Однако все финансовые детали развода остались строго засекречены. В настоящее время Сергей занимает 14-е место в рейтинге богачей, а его капитал оценивается в 49,8 миллиарда долларов. Энн в списке отсутствует.



* Сергей Брин и Энн Воджицки

Ранее «ФАКТЫ» публиковали составленный Forbes список 10 самых богатых музыкантов в мире и самых прибыльных для Голливуда звезд. Пересчитал авторитетный американский журнал и наших отечественных долларовых миллиардеров — как оказалось, в Украине их семь.

Фото Getty Images



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