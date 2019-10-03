В Киеве некоторые троллейбусы временно изменят маршруты

Украина

В Киеве с 3 октября временно изменятся маршруты троллейбусов №№ 12, 91Н, так как ремонтники работают на теплосетях по улицам Саксаганского и Шота Руставели, где прорвало трубы горячей воды. «Киевпасстранс» пересмотрел маршруты:

- с 0:20 до 5:20 движение № 91Н будет организовано от улицы Милославской до станции метро «Лыбедская»;

- с 5:20 движение № № 12 и 91Н в направлении Центрального ж/д воказала будет организовано до улицы Жилянской по действующей трассе, далее по улицам Ш. Руставели, Бассейной, Эспланадной до улицы Саксаганского и далее — снова по привычному маршруту. От Центрального ж/д вокзала — без изменений;

- движение троллейбуса № 40К — от Кадетского Гая до станции метро «Дворец Спорта».

В ночь на 4 октября столичные трамваи №№ 28 и 33 будут ходить по сокращенному графику. Напомним, что с 25 сентября в Киеве движение отдельных рейсов автобусов № 20 организовано по сокращенному маршруту. Движение некоторых рейсов будет организовано по маршруту № 20К: по улицам Льва Толстого, Антоновича (в обратном направлении — улица Б. Васильковская), через Лыбедскую площадь, бульвар Дружбы Народов, проспект Голосеевский, Науки, по улице Маршальской и обратно.

Тем временем в Киеве снова стали ходить скоростные трамваи №№ 1 и 3. На Борщаговской линии возобновили движение электротранспорта. Восстановили также и работу троллейбуса № 27К, который временно прекратил курсировать еще в середине лета — с начала капремонта Борщаговского путепровода. А автобусы № 3Т и № 4, которые служили альтернативным транспортом и заменяли трамвайные рейсы, теперь вернулись на свои «родные» маршруты. На Борщаговском путепроводе ремонт продолжается: полностью восстановить движение по обновленной его части должны до конца текущего года, а будущей весной начнут ремонтировать противоположную его часть, которую планируют закончить к лету 2020-го.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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