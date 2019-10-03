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Схватил за шею и пытался задушить девушку: в Ровно поймали насильника-убийцу
2 октября, около 23:30 часов в Ровно 26-летний мужчина напал на 24-летнюю девушку. Перед этим в Броварах также произошло резонансное преступление. О происшествии сообщает Нацполиция.
Жительница Ровно возвращалась домой и разговаривала по телефону. В этот момент злоумышленник схватил ее сзади за шею и начал душить. Потерпевшая потеряла сознание. Когда пришла в себя, то увидела, что злоумышленник — это ее сосед. Он снова стал душить ее.
Девушке удалось отвлечь мужчину и позвонить подруге, которая вызвала полицию. Нападавший скрылся, но вскоре был задержан полицией. Ранее его привлекали к ответственности за убийство и изнасилование.
Как уже сообщалось, под Киевом иностранец открыл огонь по спецназовцам, но в итоге пострадал сам.
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Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...