Происшествия

Схватил за шею и пытался задушить девушку: в Ровно поймали насильника-убийцу

2 октября, около 23:30 часов в Ровно 26-летний мужчина напал на 24-летнюю девушку. Перед этим в Броварах также произошло резонансное преступление. О происшествии сообщает Нацполиция.

Жительница Ровно возвращалась домой и разговаривала по телефону. В этот момент злоумышленник схватил ее сзади за шею и начал душить. Потерпевшая потеряла сознание. Когда пришла в себя, то увидела, что злоумышленник — это ее сосед. Он снова стал душить ее.

Девушке удалось отвлечь мужчину и позвонить подруге, которая вызвала полицию. Нападавший скрылся, но вскоре был задержан полицией. Ранее его привлекали к ответственности за убийство и изнасилование.

Как уже сообщалось, под Киевом иностранец открыл огонь по спецназовцам, но в итоге пострадал сам.

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