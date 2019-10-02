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Происшествия

Под Киевом грузинский рецидивист подстрелил полицейских: что произошло (фото)

9:33 2 октября 2019 140
Подразделение полиции КОРД в Хотяновке
Инф. «ФАКТОВ»

Под Киевом в селе Хотяновка спецподразделение КОРД ликвидировало преступника, который оказал вооруженное сопротивление. Об этом сообщает полиция Киева.

Перестрелка произошла при задержании правонарушителя, который десять дней назад на Оболони стрелял в спецназовцев.

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил: «Нам удалось установить личность правонарушителя, это гражданин Грузии, который осужден на территории другого государства до 22-х лет лишения свободы за создание банды, похищения людей и хранение огнестрельного оружия».

Преступник скрывался в селе Хотяновка. При проведении спецоперации по задержанию злоумышленник открыл в правоохранителей огонь из двух пистолетов.

«В ответ полицейские применили табельное оружие и ликвидировали стрелка. При этом правонарушитель ранил двух спецназовцев, их доставили в больницу для оказания необходимой помощи», — сообщил Крищенко.

Ранее сообщалось, что сотрудники подразделения КОРД задержали опасную банду, которая наводила ужас на курортные города.

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