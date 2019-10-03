Семенченко требует прекратить импорт электроэнергии из России

Украина

В условиях войны не может быть никаких экономических связей с агрессором, тем более, покупки электроэнергии у Российской Федерации. Об этом заявил экс-народный депутат Семен Семенченко.

«Мое отношение к импорту электроэнергии отрицательное. Потому что мы находимся с РФ в состоянии войны. Пусть и не объявленной. И с экономической точки зрения нельзя оценивать такой аспект, как импорт, нужно добавлять военно-политическую составляющую. А она такова: если во время войны мы находимся в зависимости от страны-агрессора, то мы подставляемся под удар, да еще и финансируем их угольную отрасль, их энергетику, потребляя их электроэнергию», — отметил Семен Семенченко.

По его мнению, стоит прекратить любые поставки электроэнергии из России.

«Я категорически против. Я бы советовал вообще нашему президенту и правительству до конца войны забыть о существовании такой страны, как Россия, в качестве поставщика чего бы то ни было. И даже там, где мы не можем обойтись, скажем, ядерное топливо, — пяти лет было достаточно, чтобы найти альтернативные источники поставок. Если мы увеличиваем нашу зависимость от врага, то это продолжение политики капитуляции», — заявил Семен Семенченко.

Напомним, 1 октября была осуществлена первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта. Поставка проведена ровным графиком мощностью 100 МВт.

Импорт из России стал возможен благодаря поправке, которую инициировал Андрей Герус путем внесения «изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии».



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