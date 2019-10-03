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«Динамо» сыграет с «Шахтером» в 1/8 финала Кубка Украины (фото)
В четверг, 3 октября, в столичном Доме футбола прошла жеребьевка 1/8 финала розыгрыша Кубка Украины сезона-2019/2020.
Отметим, что на данной стадии турнира стартуют команды премьер-лиги из верхней части турнирной таблицы. С легкой руки бывших футболистов киевского «Динамо» Павла Яковенко и Владислава Ващука были определены пары 1/8 финала. Уже на ранней стадии сойдутся самые титулованные клубы страны — киевское «Динамо» примет донецкий «Шахтер». Примечательно, что динамовцы не могут победить «горняков» в трех последних сезонах национального Кубка — в финалах 2017-го и 2018-го, а также четвертьфинале 2019-го.
Кроме отечественных грандов, еще в трех парах сойдутся представители высшего отечественного дивизиона. Полные результаты жеребьевки выглядят следующим образом:
«Динамо» — «Шахтер»
«Александрия — «Заря»
«Николаев» — «Десна»
«Минай» — «Львов»
«Олимпик» — «Мариуполь»
«Ворскла» — «Колос»
«Альянс» — «Горняк-Спорт»
«Ингулец» — «Днепр-1»
Добавим, что базовый день для матчей данной стадии — среда, 30 октября.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Шахтер» на последних секундах вырвал победу над «Аталантой» в Лиге чемпионов на легендарном «Сан-Сиро».
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