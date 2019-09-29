«Аталанта» – «Шахтер»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Спорт

Во вторник, 1 октября, донецкий «Шахтер» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов сыграет в Милане на стадионе «Сан-Сиро» с итальянской «Аталантой». Начало матча — в 19:55 по киевскому времени.

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Одно поражение в 17-ти домашних матчах

«Аталанта» сильна в еврокубках именно в домашних матчах. Ранее «бергамаски» провели на международной арене 17 поединков в родных стенах, в которых потерпели всего одно поражение (в полуфинале Кубка Кубков-1987/1988 от бельгийского «Мехелена» — 1:2). Еще в шести матчах была зафиксирована ничья, десять игр завершились победами «Аталанты».

«Аталанта»: дома как в гостях

Поскольку домашняя арена «Аталанты», «Атлети Адзури д’Италия», сейчас находится на реконструкции, домашние матчи в Лиге чемпионов «бергамаски» будут проводить в Милане на «Сан-Сиро».

Арена была построена в далеком 1925 году, после чего дважды реконструировалась — в 1956-м и в 1990-м. Вмещает 80 018 зрителей и является домашней ареной для двух непримиримых соперников — «Милана» и «Интера». Не так давно руководители клубов пришли к выводу, что стадион устарел, и решили совместно построить новую арену. В июле этого года был представлен проект новой арены под условным наименованием Scala del Calcio, которая будет расположена в том же районе, что и старый стадион, и будет вмещать 60 тысяч зрителей. Впрочем, дата начала работ пока что не называется, поскольку в 2026 году Милан и Кортина Д'Ампеццо примут зимнюю Олимпиаду, и «Сан-Сиро» является ареной, на которой пройдет торжественное открытие Игр.

Стадион "Сан-Сиро"

Выступление в чемпионатах своих стран

В нынешнем сезоне чемпионата Украины «Шахтер» пока что идет без потерь. В девяти матчах «горняки» одержали девять побед, в том числе обыграв в Киеве непримиримых соперников из «Динамо» (2:1), и уверенно возглавляют турнирную таблицу, опережая ближайших преследователей на 11 очков. При этом «горняки» забили 28 мячей (в среднем — более трех за игру) и пропустили всего шесть (меньше — четыре — только у «Десны»). Среди лучших бомбардиров чемпионата — натурализованные бразильцы «Шахтера» Жуниор Мораес (8 мячей, 3 с пенальти) и Марлос (6, 2 с пенальти).

Что же касается «Аталанты», то команда из Бергамо в пяти турах одержала три победы, а также по одному разу сыграла вничью и проиграла (причем, потеряла очки в двух номинально домашних матчах), при разнице мячей — 15:9. Лучшим бомбардиром «бергамаски» является колумбиец Дуван Сапата, на счету которого пять забитых мячей (один — с пенальти).

«Шахтер» на полях итальянских команд

В прежние годы «Шахтер» 11 раз играл в еврокубках на футбольных полях Италии. Единственную победу «горняки» отпраздновали в феврале 2011-го, обыграв «Рому» в 1/8 финала Лиги чемпионов (3:2). Еще в двух поединках была зафиксирована ничья (в 2005-м с «Интером» — 1:1 и в 2012-м с «Ювентусом» — 1:1), а вот в восьми матчах донецкий клуб оставался ни с чем (в 1976-м с «Ювентусом» — 0:3, в 1997-м с «Виченцой» — 1:2, в 2000-м с «Лацио» — 1:5, в 2004-м с «Миланом» — 0:4, в 2006-м с «Ромой» — 0:4, в 2007-м с «Миланом» — 1:4, в 2017-м с «Наполи» — 0:3 и в 2018-м с «Ромой» — 0:1). Нетрудно посчитать, что общая разница мячей также далеко не в пользу «горняков» — 8:30.

День в истории

В своей еврокубковой истории «Шахтер» четыре раза проводил еврокубковые встречи 1 октября, обыграв в 2002-м венскую «Аустрию» в 1/64 финала Кубка УЕФА (1:0) и в 2009-м сербский «Партизан» на групповом этапе Лиги Европы (4:1), а также в 1980-м уступив «Айнтрахту» из Франкфурта в 1/32 финала Кубка УЕФА (0:3) и в 2008-м каталонской «Барселоне» на групповом этапе Лиги чемпионов (1:2).

1 октября 2008 года. "Шахтер" - "Барселона" - 1:2. Томаш Хюбшман пытается отобрать мяч у Андреса Иньесты

Состав «Аталанты» дороже почти в два раза

По данным авторитетного портала transfermarkt. de, состав итальянской «Аталанты» дороже общей стоимости футболистов «Шахтера» почти в два раза — 252,10 млн евро против 137,4 миллионов.

В топ-пятерку самых дорогих игроков итальянского клуба входят: Дуван Сапата (40 млн евро), Мартен Де Рон (24), Ремо Фройлер (20), Тимоти Кастань (18) и Йосип Иличич (17).

Самый дорогой футболист "Аталанты" 28-летний колумбиец Дуван Сапата

Больше всех в составе украинской команды стоят: Исмаили (19 млн евро), Тете (15), Тайсон (12), Марлос (11) и Тарас Степаненко (10).

Турнирное положение в группе

Обе команды после стартового тура не разжились турнирными очками. «Горняки» дома были разгромлены «Манчестер Сити» с Александром Зинченко в составе (0:3), а «Аталанта» с Русланом Малиновским на выезде получила четыре мяча от загребского «Динамо» (0:4).

Погода в день матча

К моменту начала поединка (в 19.55) синоптики обещают в Милане 20−21 градус тепла, возможен небольшой дождь.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда пройдет прямая телетрансляция встречи «Аталанта» — «Шахтер».

Фото ФК «Аталанта», ФК «Шахтер», Getty Images, uefa.com

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