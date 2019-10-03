- 16:54 Неизвестный устроил резню в центре Парижа: убиты четверо полицейских
- 16:53 Оржель готов обсуждать цену на топливо, если не получится разблокировать поставки угля на Луганскую ТЭС
- 16:49 День вчителя 2019: красиві привітання, листівки та смс
- 16:37 Переживший покушение одесский активист Михайлик срочно обратился к Зеленскому
- 16:31 Гороскоп на 4 октября для всех знаков зодиака
- 16:22 «Суд» боевиков «ДНР» приговорил бойца ВСУ к 30 годам лишения свободы
- 16:09 Зеленский определился с новым составом ЦИК и ждет решения Рады (список)
- 15:46 Похолодание и обильные осадки: синоптики дали прогноз погоды в Украине на ближайшее время
- 15:43 Визы не будет: страны ЕС получили инструкцию, как распознать жителей ОРДЛО с российскими паспортами
- 15:43 Новое руководство ГПУ взялось за Луценко: для начала объявили выговор
- 15:29 Где смотреть онлайн «Александрия» — «Гент»: расписание трансляций матча Лиги Европы
- 15:25 Оформление субсидии онлайн: появилась пошаговая инструкция
Оформление субсидии онлайн: появилась пошаговая инструкция
У получателей субсидий на оплату жилищно-коммнальных услуг появилась возможность оформить выплаты через интернет. Если у субсидианта уже есть зарегистрированная цифровая подпись/BankID, то оформление можно провести полностью из дома, без посещения госорганов. Если же цифрового идентификатора нет, то можно предварительно зарегистрировать себя как получателя субсидии, а уже на последнем этапе распечатать форму, подписать ее и занести в территориальное управление социальной защиты.
Весь процесс регистрации проводится на сайте Минсоцполитики (www.msp.gov.ua) в разделе «Е-сервисы». Необходимо выбрать вкладку «Субсидии». Заявителю нужно будет выбрать один из вариантов регистрации/входа.
Далее предстоит основная часть работы — заполнение двух электронных форм: «Заявления о назначении и предоставлении субсидии в денежной форме» и «Декларации о доходах и расходах».
После отправки электронной формы, получателю субсидии должно прийти уведомление на адрес электронной почты о том, что заявка успешно зарегистрирована с указанием номера регистрации. Это письмо рекомендуется сохранить.
Последний этап касается тех получателей субсидии, кто не имеет цифровой подписи. Им необходимо будет обратиться в орган соцзащиты, чтобы подать подписанные документы. Дату и время визита назначат сотрудники управления.
Напомним, в 2020 году объем средств в госбюджете на выплату субсидии сократится. Кроме того, всех получателей субсидии планируют верифицировать. Согласно проекту закона, проверка претендентов на государственную помощь будет проводиться трижды.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Чем тише ведет себя ребенок в соседней комнате, тем дороже вам может обойтись ремонт