Оформление субсидии онлайн: появилась пошаговая инструкция

Деньги

У получателей субсидий на оплату жилищно-коммнальных услуг появилась возможность оформить выплаты через интернет. Если у субсидианта уже есть зарегистрированная цифровая подпись/BankID, то оформление можно провести полностью из дома, без посещения госорганов. Если же цифрового идентификатора нет, то можно предварительно зарегистрировать себя как получателя субсидии, а уже на последнем этапе распечатать форму, подписать ее и занести в территориальное управление социальной защиты.

Весь процесс регистрации проводится на сайте Минсоцполитики (www.msp.gov.ua) в разделе «Е-сервисы». Необходимо выбрать вкладку «Субсидии». Заявителю нужно будет выбрать один из вариантов регистрации/входа.

Далее предстоит основная часть работы — заполнение двух электронных форм: «Заявления о назначении и предоставлении субсидии в денежной форме» и «Декларации о доходах и расходах».

После отправки электронной формы, получателю субсидии должно прийти уведомление на адрес электронной почты о том, что заявка успешно зарегистрирована с указанием номера регистрации. Это письмо рекомендуется сохранить.

Последний этап касается тех получателей субсидии, кто не имеет цифровой подписи. Им необходимо будет обратиться в орган соцзащиты, чтобы подать подписанные документы. Дату и время визита назначат сотрудники управления.

Напомним, в 2020 году объем средств в госбюджете на выплату субсидии сократится. Кроме того, всех получателей субсидии планируют верифицировать. Согласно проекту закона, проверка претендентов на государственную помощь будет проводиться трижды.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter