Украина

Похолодание и обильные осадки: синоптики дали прогноз погоды в Украине на ближайшее время

Как долго в Украине продержится обещанное ранее и такое желанное бабье лето, «ФАКТЫ» поинтересовались у известных украинских синоптиков.

По словам заместителя начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Натальи Голени, 3 октября в Украину пришел с запада атмосферный фронт, который ухудшит синоптическую ситуацию в стране.

— Этот атмосферный фронт над Украиной будет проходить с 3 по 5 октября, он принесет дожди разной интенсивности — от умеренных до грозовых, а также порывистый ветер, скорость которого будет достигать 12—15 метров в секунду, — сообщила Наталья Голеня. — Этот атмосферный фронт принесет в Украину холодный воздух. Дневная температура опустится до 10—15 градусов тепла. А 6 и 7 октября упадет до отметок 8—9 градусов. В Карпатах в эти дни может выпасть мокрый снег. Впрочем, до 10 октября существенных осадков в Украине не ожидается. А 10 октября вместе с дождями придет незначительное потепление.

— Заморозки в ближайшие дни возможны?

— Да, скорее всего, они ожидаются в ночь на 8 октября. Не только на земле, но и в воздухе: в западных, центральных и северных областях. Дневная температура не будет превышать 8—9 градусов, а ночью столбики термометров могут опуститься до отметки 0 и ниже.

В четверг, 3 октября, дождь пройдет в западных областях, местами также в северных и центральных. Скорость которого будет достигать 12 метров в секунду. Днем на западе страны столбики термометров не поднимутся выше отметки плюс 11, а на юге воздух прогреется до 25 градусов тепла.

В пятницу, 4 октября, небольшие дожди пройдут местами на севере и в центре Украины. Скорость ветра днем будет достигать 8 метров в секунду. Днем на западе температура воздуха опустится до отметки +10 градусов, а на юге поднимется до плюс 23.

В субботу, 5 октября, дожди пройдут в западных, а также в Харьковской, Луганской и Донецкой областях. Также возможны порывы ветра, скорость которого будет достигать 8 метров в секунду. Днем на западе и севере воздух не прогреется выше 9 градусов, а вот на юге ожидается более 20 градусов тепла.

В воскресенье, 6 октября, могут пройти дожди на севере, в центре, на востоке и юге. Порывы ветра будут достигать 12 метров в секунду. Днем на западе температура воздуха не поднимется выше 8 градусов, а на юге ожидается до 16 тепла.

В понедельник, 7 октября, небольшие дожди пройдут местами на севере, востоке и в центре страны. Возможны порывы ветра, скорость которого будет достигать 8 метров в секунду. Днем в западных и северных областях температура воздуха не выше 7 градусов тепла, а вот на юге она достигнет отметки плюс 16.

Как рассказал «ФАКТАМ» народный синоптик Леонид Горбань, с 1 октября в Украину придет потепление и начнется бабье лето.

— С 1 по 8 октября на юге страны температура будет колебаться в пределах 21—22 градусов тепла, а на севере и в центре столбики термометров покажут плюс 18—19, — сообщил народный синоптик. — А вот заморозки, по моим подсчетам, возможны только в средине октября. Начиная с 10 октября, в Украину придет резкое похолодание, оно затронет даже Одесскую область. Ночью на юге температура воздуха опустится до плюс 5—7. А на севере с 11—12 октября возможны заморозки. Но самые серьезными заморозками в северных областях стоит ожидать 22—24 октября.

Как ранее рассказал в интервью «ФАКТАМ» народный синоптик Владимир Деркач, начало октября, хотя и будет дождливым, порадует украинцев комфортной как для второго месяца осени температурой.

— Вторая декада октября порадует коротким потеплением, так называемым бабьим летом. В конце этой декады придет похолодание, по ночам возможен даже небольшой мороз, днем воздух будет немного прогреваться. Это похолодание продлится до начала третьей декады октября, после чего основательно потеплеет. Так что будет и второе бабье лето, — отметил синоптик.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что по прогнозам британских метеорологов, зима в этом году будет самой холодной за последние тридцать лет.

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