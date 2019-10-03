24.78 / 25.29 27.00 / 27.70
Киев: +18
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Новое руководство ГПУ взялось за Луценко: для начала объявили выговор

15:43 3 октября 2019 160
луценко
Инф. «ФАКТОВ»

Новое руководство Генеральной прокуратуры продолжает расследовать деятельность предшественников. Спустя полмесяца после увольнения Юрия Луценко ему был вынесен выговор за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей.

Приказ о выговоре Луценко был подписан новым генпрокурором Русланом Рябошапкой 19 сентября. В основе приказа — решение Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, вынесенное 13 сентября. Как сообщают Українськi Новини, претензии комиссии к Луценко касались «несвоевременного применения дисциплинарного взыскания к заместителю генпрокурора Юрию Столярчуку».

Напомним, Луценко покинул пост генпрокурора 29 августа. В тот же день Генпрокуратуру возглавил Руслан Рябошапка.

Против бывшего генпрокурора инициирован ряд расследований. Так глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия подал в ГБР заявление о якобы причастности Луценко к незаконному игорному бизнесу. Луценко назвал Арахамию «фантазером» и готов доказать невиновность.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер