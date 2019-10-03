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Новое руководство ГПУ взялось за Луценко: для начала объявили выговор
Новое руководство Генеральной прокуратуры продолжает расследовать деятельность предшественников. Спустя полмесяца после увольнения Юрия Луценко ему был вынесен выговор за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей.
Приказ о выговоре Луценко был подписан новым генпрокурором Русланом Рябошапкой 19 сентября. В основе приказа — решение Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, вынесенное 13 сентября. Как сообщают Українськi Новини, претензии комиссии к Луценко касались «несвоевременного применения дисциплинарного взыскания к заместителю генпрокурора Юрию Столярчуку».
Напомним, Луценко покинул пост генпрокурора 29 августа. В тот же день Генпрокуратуру возглавил Руслан Рябошапка.
Против бывшего генпрокурора инициирован ряд расследований. Так глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия подал в ГБР заявление о якобы причастности Луценко к незаконному игорному бизнесу. Луценко назвал Арахамию «фантазером» и готов доказать невиновность.
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