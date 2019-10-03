Переживший покушение одесский активист Михайлик срочно обратился к Зеленскому

Украина

«Следствие остановило досудебное расследование из-за отсутствия вещественного доказательства — пули», — заявил на пресс-конференции в четверг, 3 октября, Олег Михайлик. Напомним, в январе пуля была изъята из легкого украинского активиста в одной из германских клиник и находится у правоохранителей этой страны. По словам Михайлика, за год расследование покушения на него практически не продвинулось.

Активист напомнил, что по подозрению в покушении были задержаны трое граждан Грузии, у сожительницы одного из них обнаружили пистолет с патронами. «Их обвиняли, что они якобы стреляли из этого пистолета. Оказалось, что из пистолета нельзя было стрелять, они в это время были в другой части города, один из них инвалид и передвигается только на коляске… Впоследствии практически все версии рассыпались», — сказал Михайлик.

Он рассказал, что почтовый конверт с «посланием из полиции» нашла на улице его соседка и передала ему. Следователь же по телефону продолжал обещать дать ознакомиться с материалами уголовного производства. В действительности же за полтора месяца до этого он отправил это постановление потерпевшему по почте и ничего об этом самому Михайлику не говорил. Когда Олег нашел решение, следователь сразу ушел в отпуск…

И вот недавно это самое послание он получил. В нем находилась копия постановления от 31 июля о прекращении проведения следственных действий и досудебного расследования дела о покушении на него. Однако ознакомиться с результатами расследования ни Михайлику, ни адвокату так и не удалось.

Активист отметил, что подал в суд, чтобы заставить следователя предоставить документы о результатах расследования.

«Сначала Генпрокуратура полностью саботировала подготовку документов по организации международной правовой помощи, чтобы эта пуля, которую, благодаря правительству Германии, извлекли в Мюнхене, была принята вещественным доказательством в ходе расследования… Всячески саботировались проведение следственных действий и подготовка документов. Повезло, что экспертизу удалось провести в Германии, что очень сильно расстроило планы тех, кто фактически продал и „слил“ это дело», — подчеркнул Михайлик.

Активист обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой взять под контроль происходящие в Одессе события и расследование дел о нападениях на активистов, а также дать указание генпрокурору провести эффективное расследование. «Надеюсь, что президент обратит внимание на то, что происходит как минимум в Одессе, и постарается сделать так, чтобы в его государстве больше этого не происходило, а все виновные были наказаны», — акцентировал Михайлик. Также он призвал правоохранителей объединить все дела о нападениях на одесских активистов в одно и передать его на расследование в СБУ.

«Мы совместно с Украинским Хельсинкским союзом по правам человека готовим обращение в Европейский суд против государства Украина и против тех, кто фактически ничего не хочет делать или продал это дело… Нам ничего другого не остается, кроме как привлекать внимание мировой общественности и президента к этому делу», — резюмировал Михайлик.

«22 сентября 2018 года в самом центре Одессы, в 100 метрах от областного Управления Нацполиции меня расстрелял наемный киллер… Мне повезло, таким образом я попал в грустный и совсем не почетный „список Катерины Гандзюк“, мне повезло, потому что я остался жив, а она, к сожалению, погибла», — напомнил активист.

«Однако за год времени мы не имеем ни одного конкретного ответа от правоохранительных органов. До сих пор никто не наказан. А добиваться справедливости приходится, обращаясь в посольства европейских государств, США и Канады. Вместо того чтобы провести расследование, наказать виновных в покушениях и убийствах. Смыть это кровавое пятно с репутации Украины и уже нового президента. Замечу: мы не боимся, мы просто не намерены отступать!» — заявил Михайлик.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что всех подозреваемых в покушении на Михайлика отпустили из-под стражи.



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