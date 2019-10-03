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Украина

Суд отказался признать незаконной отмену лицензии "112 Украина"

17:53 3 октября 2019 51
телеканал
Инф. «ФАКТОВ»

Телеканал «112 Украина», который лишили возможности для цифрового вещания, проиграл дело в суде. Окружной административный суд Киева рассмотрел иск телевизионщиков, но не нашел оснований отменять решение Нацсовета по телерадиовещанию.

Судьи пришли к выводу, что истец не привел достаточных доказательств нарушения его прав. В удовлетворении заявления отказано.

В то же время остается возможность, что телеканал добьется восстановления статус-кво косвенным путем. Сейчас в том же суде рассматривается общее заявление от пяти региональных телеканалов, на ресурсах которых шло вещание «112 Украина». Каналам не продлили лицензии, и теперь телевизионщики добиваются отмены соответствующего решения Нацсовета. Рассмотрение дела будет проводиться в упрощенном режиме без уведомления сторон.

Напомним, 3 октября владельца телеканала «112 Украина» Тараса Козака допросили в Генпрокуратуре. Козак заявил, что было объявлено подозрение по трем статьям, включая отмывание средств и финансирование тероризма.

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