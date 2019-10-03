Боролся с наркоманией: новые подробности избиения бывшим АТОшником подростка в Полтаве (фото)

Происшествия

3 октября судья Октябрьского районного суда Полтавы Лариса Гольник вынесла решение о взятии под арест сроком на 60 суток без права внесения залога 45-летнего сержанта патрульной полиции Василия Т. Досудебным расследованием установлено, что он 29 сентября, будучи в состоянии алкогольного опьянения, беспричинно нанес тяжелые телесные повреждения 17-летнему подростку, в результате чего врачи удалили парню селезенку.

Потерпевший — слушатель курсов Украинской академии лидерства — Максим Кутняк пока находится после операции в больнице, возле него постоянно дежурит кто-то из друзей.

Согласно свидетельству Виктории, тоже учащейся Академии лидерства, в тот вечер они с Максимом, чтобы пропустить вперед двух мужчин, шедших за ними, присели на скамейке во дворе дома на улице Небесной Сотни, 90. Но один из них вдруг ударил ее спутника битой. Ей самой удалось шмыгнуть в дверь подъезда, из которой как раз выходил один из жильцов.

Подозреваемый в совершении уголовного преступления объяснил свое неадекватное поведение тем, что на той лавочке обычно сидят наркоманы, которые его уже достали, поэтому он, дескать, не сдержался. Однако отрицает, что удары наносил бейсбольной битой. Орудие преступления, как заявил прокурор, не найдено.

В результате этого внезапно возникшего конфликта пострадал еще один человек — тот, который впустил спутницу Максима в подъезд, когда она убегала от разъяренных поздних прохожих. При столкновении с девушкой мужчина то ли неудачно ступил, то ли неудачно упал, но у него диагностировали перелом ноги со смещением.

Остановить распоясавшихся «борцов с наркоманами» пытался муж женщины, которая в это время выгуливала возле подъезда собаку и заступилась за детей. Услышав в свой адрес замечание, мужчины набросились на нее. Поднявшись в квартиру, она сообщила о происходящем супругу. Имея зарегистрированный травматический пистолет, мужчина выбежал на улицу и сделал предупредительный выстрел в воздух. Злоумышленники его свалили и начали бить. Беззаконие остановили сотрудники полиции, прибившие через несколько минут на место инцидента.

Спутником Василия Т. в тот вечер, как оказалось, был его сын, тоже участник АТО. В судебном заседании адвокат подозреваемого заявил, что парень во время участия в боевых действиях получил психическое расстройство. Досудебное расследование решает вопрос о квалификации его действий.

А в отношении задержанного территориальное управление ГБР под процессуальным руководством областной прокуратуры ведет следствие по трем статьям: за нанесение умышленных тяжких телесных повреждений, за нанесение легких телесных повреждений и за хулиганство. Дело находится на личном контроле генпрокурора Руслана Рябошапки и директора Государственного бюро расследований Романа Трубы.

По результатам служебной проверки Василий Т., который в 2014 году пришел добровольцем в батальон спецназначения ГУНП в Полтавской области «Полтава» и с тех пор регулярно по ротации нес дежурства на блокпостах в прифронтовой зоне, уволен со службы в полиции. Отстранен от занимаемой должности и командир батальона.

Кстати, соседи отца и сына, совершивших преступление, часто видели их в состоянии алкогольного опьянения и несколько побаивались. А сослуживцы (теперь уже бывшие) Василия Т. два дня добровольно сдавали кровь для избитого им подростка…

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о вопиющем случае рукоприкладства со стороны сотрудника полиции.

А в Черкассах двое оперуполномоченных избили местного жителя.

Фото — интернет-издание «Полтавщина»



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