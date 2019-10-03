Мир

С песнями и шариками: в России торжественно "открыли" уличные часы (видео)

Российские регионы не могут похвастаться новопостроенной социальной инфраструктурой, а потому местные чиновники вынуждены идти на хитрость. Торжественное шоу устраивается из появления в городе любого нового, пусть даже не особо важного и не особо нужного объекта. Во Владимире, например, поводом для городского праздника стали настенные часы, появившиеся в проеме арки.

Событие в афишах называли пафосно «Торжественное открытие часов». На открытии пели песни о России, выпускали в небо разноцветные шары и собрали толпу из местных пенсионеров, которые явно соскучились по реальным, а не надуманным поводам для торжеств.

Напомним, ранее в Тверской области РФ с большой помпой открыли мусорную площадку. А в Краснодарском крае устроили торжественное открытие асфальта во дворе. В Республике Коми решили организовать шоу из появления пластиковых окон и балконных дверей в местном детсаду.

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