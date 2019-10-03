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День учителя 2019: поздравления, смс, музыкальные открытки
В воскресенье, 6 октября, учителя отмечают свой профессиональный праздник.
«ФАКТЫ» собрали красивые поздравления и музыкальные открытки ко Дню учителя.
С Днем учителя примите поздравления!
Легких будней Вам, добра и уважения,
Мудрости, тепла и понимания,
Исполнения заветных всех желаний.
***
Сегодня важный праздник!
Один из главных дней!
Весь мир сегодня чествует
Своих учителей!
***
Вас, учитель, поздравляем,
Вы несете в мир добро,
Вам удачи мы желаем,
Чтобы вам во всем везло.
***
С Днем учителя всемирным,
Счастья Вам под небом мирным.
Уважения, почета,
И чтоб нравилась работа!
***
Хоть вы отдых заслужили
И на пенсии сейчас,
С Днем учителя поздравить
Мы хотим сегодня вас!
Жизнь вы посвятили школе,
И учеников — не счесть.
Будьте же всегда здоровы,
Слава вам, хвала и честь!
***
Директор школы — ноша непростая,
Учителей ведете за собой.
Как осень наступает золотая —
В учебный год вы снова, словно в бой.
И в этот День учителя всемирный
Спасибо говорим Вам от души.
И в деле сложном административном
Успехов пожелаем на пути!
Также смотрите подборку поздравлений с Днем учителя на украинском языке.
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