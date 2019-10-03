День учителя 2019: поздравления, смс, музыкальные открытки

Общество и люди

В воскресенье, 6 октября, учителя отмечают свой профессиональный праздник.

«ФАКТЫ» собрали красивые поздравления и музыкальные открытки ко Дню учителя.

С Днем учителя примите поздравления!

Легких будней Вам, добра и уважения,

Мудрости, тепла и понимания,

Исполнения заветных всех желаний.

***

Сегодня важный праздник!

Один из главных дней!

Весь мир сегодня чествует

Своих учителей!

***

Вас, учитель, поздравляем,

Вы несете в мир добро,

Вам удачи мы желаем,

Чтобы вам во всем везло.

***

С Днем учителя всемирным,

Счастья Вам под небом мирным.

Уважения, почета,

И чтоб нравилась работа!

***

Хоть вы отдых заслужили

И на пенсии сейчас,

С Днем учителя поздравить

Мы хотим сегодня вас!

Жизнь вы посвятили школе,

И учеников — не счесть.

Будьте же всегда здоровы,

Слава вам, хвала и честь!

***

Директор школы — ноша непростая,

Учителей ведете за собой.

Как осень наступает золотая —

В учебный год вы снова, словно в бой.

И в этот День учителя всемирный

Спасибо говорим Вам от души.

И в деле сложном административном

Успехов пожелаем на пути!

Также смотрите подборку поздравлений с Днем учителя на украинском языке.

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