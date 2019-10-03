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Общество и люди

День учителя 2019: поздравления, смс, музыкальные открытки

19:21 3 октября 2019 76
День учителя
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

В воскресенье, 6 октября, учителя отмечают свой профессиональный праздник.

«ФАКТЫ» собрали красивые поздравления и музыкальные открытки ко Дню учителя.

С Днем учителя примите поздравления!

Легких будней Вам, добра и уважения,

Мудрости, тепла и понимания,

Исполнения заветных всех желаний.

***
Сегодня важный праздник!
Один из главных дней!
Весь мир сегодня чествует
Своих учителей!

***

Вас, учитель, поздравляем,
Вы несете в мир добро,
Вам удачи мы желаем,
Чтобы вам во всем везло.

***
С Днем учителя всемирным,
Счастья Вам под небом мирным.
Уважения, почета,
И чтоб нравилась работа!

***
Хоть вы отдых заслужили
И на пенсии сейчас,
С Днем учителя поздравить
Мы хотим сегодня вас!

Жизнь вы посвятили школе,
И учеников — не счесть.
Будьте же всегда здоровы,
Слава вам, хвала и честь!


***
Директор школы — ноша непростая,
Учителей ведете за собой.
Как осень наступает золотая —
В учебный год вы снова, словно в бой.

И в этот День учителя всемирный
Спасибо говорим Вам от души.
И в деле сложном административном
Успехов пожелаем на пути!

Также смотрите подборку поздравлений с Днем учителя на украинском языке.

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