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Украина

Рада в шесть раз повысила для транспортников штраф за отказ в перевозке льготников

20:54 3 октября 2019 77
маршрутка
Инф. «ФАКТОВ»

Постоянные конфликты водителей маршруток с пассажирами-льготниками должен решить новый закон, принятый 3 октября Верховной Радой. Закон предлагает в шесть раз повысить штраф за отказ в бесплатной перевозке льготника.

В настоящий момент штраф составляет 136 гривен, и, как показала практика, сознательности водителей маршруток совсем не способствует. Новый закон предлагает поднять штраф до более ощутимых для кармана 850 гривен.

За внесение изменений в статью 133−1 КоАП (законопроект № 0893) проголосовали 303 депутата. Закон принят и будет отправлен сначала на подпись руководству Верховной Рады, а затем президенту.

Верховная Рада прошлого созыва предлагала повысить штрафы за отказ в перевозке льготников до 2550 грн, но законопроект прошел только первое чтение. Ко второму чтению максимальный размер штрафа снизили до 850 грн.

Тем временем случаи, когда права льготников на бесплатный проезд беззастенчиво нарушаются, фиксируются практически ежедневно. Так, в Жмеринке ветерану АТО отказались продать льготный билет, а в Новомосковске водитель маршрутки отказал в бесплатном проезде участнику боевых действий.

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