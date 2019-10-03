Политика

Закон о столице и штрафы за отказ перевозить льготников: что приняла Рада 3 октября (полное видео заседания)

На заседании Верховной Рады 3 октября был утвержден ряд важных законов из сферы политики и госуправления. Кроме того, депутаты рассмотрели несколько знаковых общественно-социальных законов — о новых штрафах и об изъятии из Уголовного процессуального кодекса сомнительных методов наказания.

Утром депутаты поддержали в первом чтении новый законопроект «О столице Украины», которым вводится двоевластие в Киеве. В городе снова хотят возродить райсоветы, возвращается практика 2013 года, когда в Киеве были два градоначальника — председатель горгосадминистрации и глава Киевсовета. Также в новом законопроекте выписан порядок проведения выборов в Киеве.

Был принят в целом закон о концессии. Депутаты прописали условия, как будут передаваться из государственной в частную собственность дороги, вокзалы, порты, аэропорты.

На вечернем заседании депутаты сосредоточились на социальных вопросах. Были повышены штрафы для водителей маршруток и прочего пассажирского транспорта, которые отказывают льготникам в бесплатном провозе. Вместо действующих 136 грн штрафы должны подняться до 850 грн. Закон вносит изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях.

Также Верховная Рада решила не преодолевать вето президента, наложенное на закон о химической кастрации педофилов. Закон окончательно отклонен и больше рассматриваться не будет, учитывая волну критики, которую он вызвал в юридическом, медицинском и правозащитном сообществах.

Что касается ветированного Зеленским Избирательного кодекса, то депутаты решили дать документу второй шанс. Свод законов направлен на доработку. На усовершенствование кодекса депутаты отвели 90 дней то есть до декабря текущего года.

Напомним, в следующий раз депутаты соберутся в сессионном зале 4 октября, а следующая неделя будет посвящена работе в комитетах и фракциях.

Фото rada.gov.ua

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