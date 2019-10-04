Происшествия

На Донбассе мощный взрыв и пожар на заводе, в нескольких городах погас свет и нет связи

На металлургическом заводе в неподконтрольном городе Енакиево на Донетчине, в результате крупной производственной аварии произошел взрыв, возник пожар, тушение которого продолжается вот уже несколько часов. Об этом работники завода и местные жители сообщили в социальных сетях вечером 3 октября.

Взрыв был такой силы, что его услышали не только все в Енакиево, но и в Донецке, Горловке и Харцызске. Затем разбушевался пожар, который все еще тушат. На завод подъезжают пожарные машины. По предварительным данным, никто не погиб, но есть пострадавший — отравился продуктами горения.

Заводчане пишут о том, что предположительно взорвался конвертер (вид печи для получения стали из расплавленного чугуна. — Авт.) и загорелась домна № 3. Сработал механизм защиты электросети, линии электропередач — ЛЭП 110 кВ Харцызск-Енакиево, и в городе Енакиево, а также в некоторых районах соседних Харцызска и Горловки отключилось электричество, дала сбой мобильная телефонная связь.

Обстоятельства аварии на данный момент неизвестны.

Но, стоит отметить, что уже более года, с марта 2018 года на Енакиевском металлургическом заводе (ЕМЗ) ведутся подготовительные работы к консервации производственных мощностей. О полной остановке производства в городских пабликах Енакиево 30 сентябри я текущего года заявили уже официально.

ЕМЗ — градообразующее предприятие, входящее в состав холдинга «Метинвест». До войны там работали более 9 тысяч человек. 1 марта 2017 года ЕМЗ, как и многие предприятия в ОРДО, хозяева которых эвакуировались на мирную территорию Украины, был «отжат» у законных владельцев, или «национализирован». Он, как выражаются пособники оккупантов, «перешел под внешнее управление некоего ЗАО «Внештторгсервис».

Под «умелым» руководством оккупантов ЕМЗ повторил судьбу большинства «национализированных» предприятий. Не прошло и года как завод оказался на пороге закрытия. Кроме того, за 2,5 года «внешнего управления» на заводе случились четыре крупных аварии, сопровождавшиеся разрушением оборудования. Чудом обошлось без жертв.

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