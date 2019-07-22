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Массово хоронят боевиков? На Донбассе нашли много свежих могил
В сети появились фото свежих могил боевиков в неподконтрольном Украине Енакиево. Снимки опубликовал блогер с ником Дежурный по дЫнЫрЫ в Twitter. Напомним, в Хмельницкой проститься с погибшим на Донбассе бойцом пришли тысячи людей.
Он акцентировал внимание на том, что на некоторых могилах нет даже табличек с фамилиями, есть лишь позывные погибших террористов.
На фото видно, что на кладбище в Енакиево подготовлены новые могилы для погибших.
Как сообщали «ФАКТЫ», накануне ВСУ провели успешную спецоперацию на Донбассе, предупредив обстрел одного из мирных населенных пунктов на подконтрольной Украине территории. При этом было уничтожено значительное количество боевой техники и живой силы врага.
А вечером 20 июля в оккупированном Первомайске заявили об обстрелянных мирных кварталах. Якобы погибла женщина и еще от трех до одиннадцати человек (по разным версиям) были ранены осколками. Утверждалось, что среди пострадавших было двое детей.
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