Мир

Селфи с почти просроченным майонезом: ООН запустила важный флешмоб против «перевода продуктов» (видео)

Всемирная продовольственная программа ООН запустила глобальную кампанию StopTheWaste для борьбы с пищевыми отходами.

Об этом говорится в обращении на сайте организации.

Флешмоб «Остановить отходы» направлен на повышение осведомленности о количестве выбрасываемых продуктов ежедневно.

По данным ООН, треть всех продуктов, производимых в мире, выбрасываются на свалку, а это обходится мировой экономике почти в $ 1 трлн ежегодно.

«Не важно, работаете вы фермером в Нигерии и выбрасываете остатки после сбора урожая, или обедаете в ресторане в Нью-Йорке и выбрасываете остатки пищи, вы действительно можете помочь миру, поддержав #StoptheWaste», — уверена маркетинговый директор всемирной продовольственной программы Коринн Вудс.

Чтобы присоединиться к инициативе, нужно:

Найти в своем холодильнике продукт, который пока еще можно безопасно употреблять, но его срок годности истекает.

Сделать селфи с этим продуктом и съесть продукт.

Поделиться своим снимком в соцсетях с хэштегом #StopTheWaste и тегнуть трех друзей.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 14-летнюю мариупольчанку удостоили международной награды за изобретение метода борьбы с пищевыми отходами.

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