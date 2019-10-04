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Селфи с почти просроченным майонезом: ООН запустила важный флешмоб против «перевода продуктов» (видео)
Всемирная продовольственная программа ООН запустила глобальную кампанию StopTheWaste для борьбы с пищевыми отходами.
Об этом говорится в обращении на сайте организации.
Флешмоб «Остановить отходы» направлен на повышение осведомленности о количестве выбрасываемых продуктов ежедневно.
По данным ООН, треть всех продуктов, производимых в мире, выбрасываются на свалку, а это обходится мировой экономике почти в $ 1 трлн ежегодно.
«Не важно, работаете вы фермером в Нигерии и выбрасываете остатки после сбора урожая, или обедаете в ресторане в Нью-Йорке и выбрасываете остатки пищи, вы действительно можете помочь миру, поддержав #StoptheWaste», — уверена маркетинговый директор всемирной продовольственной программы Коринн Вудс.
Чтобы присоединиться к инициативе, нужно:
- Найти в своем холодильнике продукт, который пока еще можно безопасно употреблять, но его срок годности истекает.
- Сделать селфи с этим продуктом и съесть продукт.
- Поделиться своим снимком в соцсетях с хэштегом #StopTheWaste и тегнуть трех друзей.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 14-летнюю мариупольчанку удостоили международной награды за изобретение метода борьбы с пищевыми отходами.
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