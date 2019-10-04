Происшествия

ЧП с самолетом под Львовом: Криклий сообщил о погибших

В результате авиапроисшествия под Львовом в аварийно приземлившемся грузовом самолете Ан-12 погибли три человека. Такую информацию обнародовал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий. Троих пострадавших с травмами разной тяжести госпитализировали в больницы Львова.

По предварительным данным, самолету пришлось аварийно садиться из-за нехватки топлива. Лайнер не долетел полтора километра до взлетно-посадочной полосы и совершил посадку на грунт возле села Сокольники. Началось расследование. Аэропорт «Львов» временно закрыт, не принимает и не отправляет рейсы.

По данным министра, всего на борту пострадавшего самолета находились семь человек, включая троих членов экипажа, но эти сведения уточняются.

Сначала Криклий сообщил о 4 погибших, но через время отредактировал свой пост.

Напомним, самолет авиакомпании «Украина Аэроальянс» выполнял чартерный грузовой рейс UKL4050 из Виго (Испания) в Турцию и около семи часов утра запросил посадку во Львове для дозаправки, после чего пропал с экранов радаров. Самолет нашли, на место выехали спасатели. Аварийная посадка обошлась без последующего пожара.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям полагали, что на борту могли находиться до восьми человек, включая персону, сопровождавшую груз, и семерых членов экипажа. Спасательные работы продолжаются.

Фото Igor Zinkevych/Facebook

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