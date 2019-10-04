Украина

Реакция главарей так называемых «ЛНР» и «ДНР» была предсказуемой. 2 октября Пушилин и Пасечник обнародовали совместное заявление, основной месседж которого — «Киев признал право Донбасса на самоопределение». Именно так они трактуют «долгожданное выстраданное решение». Интонация «коммюнике» марионеток Кремля напоминает разговор в учительской с хулиганом-двоечником. «Мы сами будем решать, на каком языке говорить, какой будет наша экономика, как будет формироваться наша судебная система, как будет защищать наших граждан наша народная милиция и как мы будем интегрироваться с Россией. Это наше дело, наша цель». Еще они заверили, что недореспублики будут продолжать переговоры в Минске — внимание! — «чтобы в конечном итоге прийти к полному самоуправлению и самоопределению», и призвали Зеленского «не диктовать Донбассу свои условия». «Когда он говорит, что выборы на Донбассе пройдут только после того, как Украина получит контроль над границей, он не понимает, что не ему решать, когда у нас пройдут выборы, а нам. Никакого контроля над границей киевская власть не получит».

К тому же Пушилин и Пасечник считают, что любые изменения в законе об особом статусе непременно должны быть согласованы с «ДНР» и «ЛНР». «Хотим предостеречь господина Зеленского от опрометчивых действий. Если он хочет добиться мирного сосуществования с „ДНР“ и „ЛНР“, пусть вступает в прямой диалог с нами, а не делает непродуманные и бессмысленные односторонние заявления», — озвучил дуэт текст, который наверняка прислали из Кремля.

А что же говорят о «формуле» простые люди? Какими они видят открывшиеся перспективы? Что их страшит или, может, радует? Об этом «ФАКТАМ» рассказал дончанин Виктор Иванович (имя изменено по соображениям безопасности). Он вышел на пенсию незадолго до войны, долгие годы занимал ряд серьезных должностей в государственных структурах.

— Вообще-то, у нас сейчас все говорят только о переписи населения. Самый главный вопрос — открывать или не открывать дверь переписчикам. Не откроешь — все равно в покое не оставят. Откроешь и все о себе расскажешь — непонятно, в какие базы данных тебя потом внесут.

Теперь о бумагах, подписанных в Минске. Поскольку мой круг общения по-прежнему широк, попробую обрисовать более-менее объективную картину происходящего.

Во властных коридорах от радости точно никто не светится. «Мы все прос… ли. Нас отдают Украине», — сказала мне недавно чиновница из одного города. Мол, они не знают, как объяснить людям, что выборы пройдут по украинским законам. «Раньше нас заставляли выступать на телевидении, писать статьи в газеты с разъяснениями „политики партии“. Сейчас — полная тишина. Наш „мэр“ в узком кругу признался, что Пушилин тоже боится пар из уст выпустить. „Мэрам“ категорически запретили задавать ему какие-либо вопросы о подписанных в Минске бумагах. Пушилин очень растерян и старается ничего лишнего не ляпнуть».

Над обещанием Зеленского «не проводить выборы под дулом пулеметов» тут просто смеются: «Проведут под дулами автоматов». Мы же знаем, что волеизъявление будет четко контролироваться.

К выборам тут всегда готовы. Надо — все организуют недели за три. Мой прогноз: новоизбранными «депутатами» станут бывшие «регионалы» (нас ожидает полное дежавю) и вся эта пехота из общественного движения «Донецкая республика» и «Молодая республика». Контроля за избирательным процессом со стороны «слепонемоглухого» ОБСЕ никто не боится. Знают, что с этой стороны сюрпризов точно не будет. Европейцы отрапортуют о демократичном и свободном процессе через пару часов после закрытия участков.

Скажу еще об одном нюансе. За эти годы в наших краях поселилось очень много россиян — офицеры, их жены, всякие «боевые буряты». У них есть и российские паспорта, и дэнээровские. За кого они будут голосовать, вопрос риторический. Так что, если в выборах будут участвовать представители украинских партий (а сюда никто кроме «Оппоблока» да медведчуковской «Оппозиционной платформы — За жизнь» не сунется), их ждет успех. В рай- и горсоветы войдут активисты «ДНР» да пророссийские персонажи. Вот с ними Киев и будет общаться.

Главный вопрос, который волнует всех без исключения «чиновников», будут ли они амнистированы, если сюда вернется Украина. Одна мадам из «министерства налогов и сборов» недавно доказывала моей жене, что она всегда старалась исключительно для народа и только созидала. Мы уверены, что эта «патриотка Донбасса» выйдет сухой из воды. Оружия в руки не брала, а за то, что каждое ее выступление по ТВ было посвящено «успехам нашей молодой республики», карать же не будут, правда? Украина ведь сердобольная страна.

Недавно один умный и все понимающий знакомый, когда-то работавший в областной газете, спросил: «Неужели Украина все простит?» Он назвал «формулу Штайнмайера» «формулой старика Альцгеймера» — все будет забыто.

Если тут начнется какое-то движение, боевикам придется выбирать, куда бежать. Выбор невелик. Удерут в Россию — там их быстро утилизируют. Останутся здесь — попадут на скамью подсудимых. Поверьте, когда начнутся следствия и судебные процессы, свидетелей деяний «ополченцев» будет более чем достаточно.

Боевикам точно не нужны ни примирение, ни особый статус Донбасса, ни выборы. У них было все стабильно, все понятно, они могли позволить себе любой каприз, а тут какой-то Штайнмайер (фамилию которого они и выговорить не могут) объявился. При этом они четко знают, что разведение сил — это исключительно «для картинки». Миротворцев тут вообще не боятся, потому что уверены, что ими будут россияне.

Что касается упоротой «ваты», тем хоть кол на голове теши, все равно верят, что «Донбасс — навеки с Россией». Поэтому сейчас все громче стали вопить, что «Вова (в смысле Путин) нас предал». Столько всего обещал и бросил.

А теперь об основой массе. Простому народу вообще все равно, какой флаг будет висеть над «мэрией». «Мне что Украина, что „ДНР“, что Россия. Как ходила на работу, так и буду ходить», — сказала недавно соседка-продавщица. Ее волнуют две вещи: было бы что-то в холодильнике да вечерний сериал. Таких у нас большинство. Завтра поменяют флаги — начнут кричать: «Слава Украине!» Да, люди устали от бесконечных «бахов» и «прилетов» и хотят тишины. А какая правит власть — им все равно. Ни в какую Европу они не стремятся, дальше Седово никуда не ездили.

И хотя все прекрасно знают, кто и откуда стрелял, и видели бесконечные колонны техники из России, все равно убеждены, что разрушенное обязана восстановить Украина. Вот что у людей в головах?

Пенсионеры боятся лишиться второй пенсии. Им все эти годы было лучше всех. Сестра жены, которая ходила на все митинги «по зову сердца», постоянно повторяет: «Спасибо Украине, что нас содержит». Так что все золотозубые бабки перекрасятся за несколько часов. А вот дети Украину не примут.

Завершая скажу, что здесь уже пять лет говорят, что Донбассу нужен особый статус. Только каким они его видят и что хотят, не может объяснить никто. В то, что интеграция в Украину произойдет скоро, народ не верит. Как и в то, что наступит мир…

Напомним, депутаты двух облсоветов назвали намерение Зеленского реализовать «формулу Штайнмайера» нескрываемой сдачей национальных интересов и началом капитуляции Украины.

А в Минобороны предупредили, что пока не созданы все необходимые условия для запланированного разведения войск.

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